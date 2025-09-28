https://1prime.ru/20250928/rossija-862897054.html

День работника атомной промышленности в России

День работника атомной промышленности в России

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. День работника атомной промышленности отмечается в России в воскресенье. Ниже приводится справочная информация. День работника атомной промышленности учрежден указом президента РФ от 3 июня 2005 года и ежегодно отмечается 28 сентября. Выбранная для празднования дата связана с тем, что 28 сентября 1942 года председатель Государственного комитета обороны (ГКО) СССР Иосиф Сталин подписал распоряжение ГКО "Об организации работ по урану". Документом предписывалось возобновить в Советском Союзе работы по изучению возможности использования атомной энергии. Исследования в области ядерной физики, которые велись в СССР еще до Великой Отечественной войны (1941-1945), были остановлены начавшимися военными действиями. Однако после того, как в 1942 году советскому руководству стало известно, что США и Германия работают над созданием ядерного оружия, было принято решение об их возобновлении. Работы в условиях военного времени и ориентации промышленности на нужды фронта развивались недостаточно интенсивно. Значительное ускорение им придали успешное испытание атомной бомбы США (в июле 1945 года) и последующая американская бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки, соответственно 6 и 9 августа 1945 года. 20 августа 1945 года председатель Государственного комитета обороны СССР Иосиф Сталин подписал постановление о создании Специального комитета при ГКО – особый орган управления работами по урану, состоявший из высших государственных деятелей и ученых-физиков. Тем же постановлением предусматривалось создание "штаба" советской атомной промышленности – Первого главного управления при Совете народных комиссаров СССР (с 1953 года – Министерство среднего машиностроения СССР, с 1989 года – Министерство атомной энергетики и промышленности). Куратором советской ядерной программы был назначен нарком внутренних дел Лаврентий Берия, научным руководителем – академик Игорь Курчатов. Благодаря огромным усилиям ученых и производственников работы продвигались быстрыми темпами. В 1944 году были получены первые в Евразии килограммы чистого урана. В 1946 году в реакторе Ф-1 под руководством Игоря Курчатова была осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана. Эти работы позволили двумя годами позже запустить первый промышленный реактор "А" по производству плутония мощностью 100 мегаватт. Он заработал на комбинате № 817 (ныне ПО "Маяк" в Озерске Челябинской области). 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно испытан первый советский ядерный заряд (РДС-1), а в 1953 году прошли испытания первой отечественной термоядерной бомбы (РДС-6с). В 1957 году была построена первая атомная подводная лодка (проект К-3). Параллельно, с конца 1940-х годов, начал развиваться гражданский сектор атомной промышленности. В 1949 году в Лаборатории № 3 Академии наук СССР (ныне Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова, входит в состав Национального исследовательского центра "Курчатовский институт") был запущен первый в СССР и Европе тяжеловодный исследовательский реактор, на нем впоследствии сделали целый ряд крупных открытий. В мае 1950 года правительство СССР приняло постановление "О научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работах по использованию атомной энергии для мирных целей", главным результатом которого стал пуск 26 июня 1954 года первой в мире атомной электростанции (АЭС) мощностью пять мегаватт в Обнинске (Калужская область). В 1955 году был запущен в эксплуатацию первый в мире реактор на быстрых нейтронах БР-1 с нулевой мощностью, а через год – БР-2 с тепловой мощностью 100 киловатт. В 1959 году сдали в эксплуатацию первый в мире ледоход с ядерной энергетической установкой ("Ленин"). В 1964 году был запущен первый реактор ВВЭР-1 (водо-водяной энергетический реактор) мощностью 210 мегаватт (Нововоронежская АЭС). В 1973 году в СССР ввели в эксплуатацию первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (город Шевченко, ныне город Актау, Казахстан). В 1974 году состоялся запуск первого реактора РБМК (реактор большой мощности канальный) мощностью 1000 мегаватт (Ленинградская АЭС). Развернулось строительство АЭС за рубежом. После распада СССР министерство атомной энергетики и промышленности было преобразовано в министерство по атомной энергии Российской Федерации. Под этим названием министерство просуществовало до 2004 года, когда указом президента РФ было преобразовано в Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом). 1 декабря 2007 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, согласно которому Федеральное агентство по атомной энергии упразднялось, а его полномочия и активы передавались Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Госкорпорация "Росатом" – это многопрофильный холдинг, владеющий активами и компетенциями во всех звеньях производственно-технологической цепочки атомной энергетики: геологоразведка и добыча урана, конверсия и обогащение урана, фабрикация ядерного топлива, проектирование и строительство АЭС, машиностроение, генерация электрической энергии, вывод ядерных объектов из эксплуатации, обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. В сферу деятельности Корпорации входит также производство инновационной ядерной и неядерной продукции, проведение научных исследований, развитие Северного морского пути и экологических проектов, включая создание экотехнопарков и государственной системы обращения с опасными промышленными отходами. Корпорация объединяет более 500 организаций, включая научные институты, организации ядерного оружейного комплекса, в которых работают свыше 400 тысяч человек. Госкорпорация является одним из крупнейших игроков российского рынка электроэнергии. В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 28,5 гигаватта, включая плавучий энергоблок, который работает в составе двух реакторных установок. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества. Госкорпорация занимает первое место в мире по экспорту АЭС (22 энергоблока большой мощности в стадии сооружения в семи странах мира – 88% мирового рынка), в портфеле зарубежных проектов сооружения АЭС 33 энергоблока большой мощности и шесть малой мощности в 10 странах мира; второе место на мировом рынке обогащения урана (39%), третью позицию по добыче урана (15% рынка) и на мировом рынке ядерного топлива (19%). Атомная промышленность выступает локомотивом для развития других отраслей. Она обеспечивает заказ, а значит – и ресурс развития машиностроению, металлургии, материаловедению, геологии, строительной индустрии и т.д. Мощный потенциал отрасли был заложен благодаря напряженному творческому труду, высочайшей компетентности и преданности делу многих поколений ученых, конструкторов, инженеров и специалистов. В результате их работы открылись уникальные возможности для освоения космоса и арктических широт, эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения. По словам президента РФ Владимира Путина, профессиональный праздник День работника атомной промышленности является данью уважения многим поколениям ученых, конструкторов, рабочих, инженеров, всем тем, кто своим талантом, неустанным кропотливым трудом способствовал становлению перспективных направлений отечественной фундаментальной и прикладной науки, создавал первые атомные электростанции и реакторы, обеспечивал ядерный паритет и обороноспособность страны.

