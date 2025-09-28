https://1prime.ru/20250928/rossijane-862897415.html

Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы

28.09.2025

Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы

Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы для будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. | 28.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы для будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты. Таким образом, период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии", - сказала Косихина. Сенатор рассказала, что для получения пособия по безработице необходимо зарегистрироваться в центре занятости, не прекращая при этом заниматься поиском работы. "Максимальный срок выплаты пособия составляет шесть месяцев, а в некоторых случаях – три", - напомнила парламентарий.

