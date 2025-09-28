https://1prime.ru/20250928/rossijane-862897415.html
Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы
Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы - 28.09.2025, ПРАЙМ
Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы
Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы для будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T03:02+0300
2025-09-28T03:02+0300
2025-09-28T03:02+0300
общество
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862897415.jpg?1759017735
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы для будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты. Таким образом, период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии", - сказала Косихина.
Сенатор рассказала, что для получения пособия по безработице необходимо зарегистрироваться в центре занятости, не прекращая при этом заниматься поиском работы.
"Максимальный срок выплаты пособия составляет шесть месяцев, а в некоторых случаях – три", - напомнила парламентарий.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы
Сенатор Косихина: получающие пособие по безработице не получают пенсионные баллы
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы для будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты. Таким образом, период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии", - сказала Косихина.
Сенатор рассказала, что для получения пособия по безработице необходимо зарегистрироваться в центре занятости, не прекращая при этом заниматься поиском работы.
"Максимальный срок выплаты пособия составляет шесть месяцев, а в некоторых случаях – три", - напомнила парламентарий.