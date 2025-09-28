Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Им не выжить" В США предупредили об опасном плане Европы против России - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250928/rossiya-862916123.html
"Им не выжить" В США предупредили об опасном плане Европы против России
"Им не выжить" В США предупредили об опасном плане Европы против России - 28.09.2025, ПРАЙМ
"Им не выжить" В США предупредили об опасном плане Европы против России
Европейские армии не смогут самостоятельно противостоять России без вмешательства США, заявил отставной полковник американской армии и бывший советник Пентагона | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T19:42+0300
2025-09-28T19:42+0300
сша
европа
москва
дуглас макгрегор
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европейские армии не смогут самостоятельно противостоять России без вмешательства США, заявил отставной полковник американской армии и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive."Cамое удручающее во всей этой истории — то, что это очередная отчаянная попытка втянуть нас, Соединенные Штаты, в войну с Россией. Потому что в этом и суть. Это ведь делают маленькие страны. Польская армия, пожалуй, вполне неплохая. Она точно намного лучше трех других — немецкой, французской и британской. &lt;…&gt; Эти три друга пойдут ко дну. Им не выжить", — считает он.Эксперт также отметил, что ситуация в мире "с каждым днем становится все горячее, поскольку позиции глобалистов, управляющих в Европе, стремительно ослабевают".В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Альянс увеличивает силы, заявляя, что это "сдерживание агрессии". Тем временем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, западные политики зачастую запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20250928/ukraina-862912691.html
https://1prime.ru/20250928/es-862914171.html
сша
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dad56ec31b1941ec2eb54da27e4aff40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, москва, дуглас макгрегор, владимир путин, нато
США, ЕВРОПА, МОСКВА, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, НАТО
19:42 28.09.2025
 
"Им не выжить" В США предупредили об опасном плане Европы против России

Макгрегор: европейские армии не смогут противостоять российской без помощи США

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
ВС России. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европейские армии не смогут самостоятельно противостоять России без вмешательства США, заявил отставной полковник американской армии и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive.
"Cамое удручающее во всей этой истории — то, что это очередная отчаянная попытка втянуть нас, Соединенные Штаты, в войну с Россией. Потому что в этом и суть. Это ведь делают маленькие страны. Польская армия, пожалуй, вполне неплохая. Она точно намного лучше трех других — немецкой, французской и британской. <…> Эти три друга пойдут ко дну. Им не выжить", — считает он.
Зона проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
"Просто отказывается". В США выступили с предупреждением по Украине
17:00
Эксперт также отметил, что ситуация в мире "с каждым днем становится все горячее, поскольку позиции глобалистов, управляющих в Европе, стремительно ослабевают".
В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Альянс увеличивает силы, заявляя, что это "сдерживание агрессии". Тем временем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, западные политики зачастую запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
СМИ раскрыли, к чему приведут выпады Европы в адрес России
17:57
 
СШАЕВРОПАМОСКВАДуглас МакгрегорВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала