https://1prime.ru/20250928/rossiya-862916123.html
"Им не выжить" В США предупредили об опасном плане Европы против России
"Им не выжить" В США предупредили об опасном плане Европы против России - 28.09.2025, ПРАЙМ
"Им не выжить" В США предупредили об опасном плане Европы против России
Европейские армии не смогут самостоятельно противостоять России без вмешательства США, заявил отставной полковник американской армии и бывший советник Пентагона | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T19:42+0300
2025-09-28T19:42+0300
2025-09-28T19:42+0300
сша
европа
москва
дуглас макгрегор
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_dc2bef822cbf573b986a731694e9d1c7.jpg
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европейские армии не смогут самостоятельно противостоять России без вмешательства США, заявил отставной полковник американской армии и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive."Cамое удручающее во всей этой истории — то, что это очередная отчаянная попытка втянуть нас, Соединенные Штаты, в войну с Россией. Потому что в этом и суть. Это ведь делают маленькие страны. Польская армия, пожалуй, вполне неплохая. Она точно намного лучше трех других — немецкой, французской и британской. <…> Эти три друга пойдут ко дну. Им не выжить", — считает он.Эксперт также отметил, что ситуация в мире "с каждым днем становится все горячее, поскольку позиции глобалистов, управляющих в Европе, стремительно ослабевают".В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Альянс увеличивает силы, заявляя, что это "сдерживание агрессии". Тем временем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, западные политики зачастую запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20250928/ukraina-862912691.html
https://1prime.ru/20250928/es-862914171.html
сша
европа
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853376821_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_dad56ec31b1941ec2eb54da27e4aff40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, европа, москва, дуглас макгрегор, владимир путин, нато
США, ЕВРОПА, МОСКВА, Дуглас Макгрегор, Владимир Путин, НАТО
"Им не выжить" В США предупредили об опасном плане Европы против России
Макгрегор: европейские армии не смогут противостоять российской без помощи США