"Им не выжить" В США предупредили об опасном плане Европы против России

Европейские армии не смогут самостоятельно противостоять России без вмешательства США, заявил отставной полковник американской армии и бывший советник Пентагона

28.09.2025

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Европейские армии не смогут самостоятельно противостоять России без вмешательства США, заявил отставной полковник американской армии и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive."Cамое удручающее во всей этой истории — то, что это очередная отчаянная попытка втянуть нас, Соединенные Штаты, в войну с Россией. Потому что в этом и суть. Это ведь делают маленькие страны. Польская армия, пожалуй, вполне неплохая. Она точно намного лучше трех других — немецкой, французской и британской. <…> Эти три друга пойдут ко дну. Им не выжить", — считает он.Эксперт также отметил, что ситуация в мире "с каждым днем становится все горячее, поскольку позиции глобалистов, управляющих в Европе, стремительно ослабевают".В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Альянс увеличивает силы, заявляя, что это "сдерживание агрессии". Тем временем президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО. По его словам, западные политики зачастую запугивают своих граждан мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

