МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Согласно данным, представленным в базе украинской спецслужбы, Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву.Имя известной по сериалу "Ликвидация" звезды числится в списке разыскиваемых СБУ с июля 2024 года. Её обвиняют в "незаконном пересечении границы" и других нарушениях.Ранее в список разыскиваемых были включены глава "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. СБУ давно приобрела репутацию органа, применяющего репрессии и преследующего тех, кто неугоден киевскому режиму. В списке разыскиваемых, помимо граждан Украины, фигурируют российские политики, журналисты и известные личности шоу-бизнеса.

