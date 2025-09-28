Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СБУ объявила в розыск Полину Агурееву - 28.09.2025
СБУ объявила в розыск Полину Агурееву
украина
алексей лихачев
сбу
росатом
элла памфилова
МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Согласно данным, представленным в базе украинской спецслужбы, Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву.Имя известной по сериалу "Ликвидация" звезды числится в списке разыскиваемых СБУ с июля 2024 года. Её обвиняют в "незаконном пересечении границы" и других нарушениях.Ранее в список разыскиваемых были включены глава "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. СБУ давно приобрела репутацию органа, применяющего репрессии и преследующего тех, кто неугоден киевскому режиму. В списке разыскиваемых, помимо граждан Украины, фигурируют российские политики, журналисты и известные личности шоу-бизнеса.
украина
украина, алексей лихачев, сбу, росатом, элла памфилова
УКРАИНА, Алексей Лихачев, СБУ, Росатом, Элла Памфилова
07:40 28.09.2025
 
СБУ объявила в розыск Полину Агурееву

На Украине объявили в розыск звезду сериала "Ликвидация" Полину Агурееву

МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Согласно данным, представленным в базе украинской спецслужбы, Служба безопасности Украины объявила в розыск заслуженную артистку России Полину Агурееву.
Имя известной по сериалу "Ликвидация" звезды числится в списке разыскиваемых СБУ с июля 2024 года. Её обвиняют в "незаконном пересечении границы" и других нарушениях.
Ранее в список разыскиваемых были включены глава "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
СБУ давно приобрела репутацию органа, применяющего репрессии и преследующего тех, кто неугоден киевскому режиму. В списке разыскиваемых, помимо граждан Украины, фигурируют российские политики, журналисты и известные личности шоу-бизнеса.
 
УКРАИНААлексей ЛихачевСБУРосатомЭлла Памфилова
 
 
