https://1prime.ru/20250928/rpts-862899654.html

В РПЦ прокомментировали призыв священника не запрещать аборты

В РПЦ прокомментировали призыв священника не запрещать аборты - 28.09.2025, ПРАЙМ

В РПЦ прокомментировали призыв священника не запрещать аборты

Призыв священника из Екатеринбургской епархии Михаила Попова не запрещать аборты является его частным мнением, заявил РИА Новости председатель патриаршей... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T07:51+0300

2025-09-28T07:51+0300

2025-09-28T07:51+0300

общество

россия

здоровье

рпц

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862899654.jpg?1759035105

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Призыв священника из Екатеринбургской епархии Михаила Попова не запрещать аборты является его частным мнением, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. "Позиция отца Михаила - это частное мнение, не имеющее отношения к позиции Церкви", - сказал отец Лукьянов. Он напомнил, что официальная позиция Русской православной церкви по теме абортов изложена в документе "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", который утвержден синодом РПЦ. "Там сказано, что Церковь однозначно приравнивает произвольный (то есть без медпоказаний, просто по желанию женщины) хирургический или медикаментозный аборт к убийству, независимо от срока беременности и способа его совершения", - пояснил иерей. Он также отметил, что аборты и традиционные ценности несовместимы. "В президентском указе о традиционных ценностях первой - указана жизнь, а это значит, что смерть, то есть убийство ребенка во чреве матери, никак не может существовать как приемлемое явление в государстве, избравшем нравственность как основу национального законодательства", - считает председатель комиссии. Кроме того, по мнению Лукьянова, в приведенных отцом Михаилом доводах "не прослеживается и медицинская логика". "Ведь если в стране будет совершаться меньше угрожающих женщине медицинских процедур, а аборт - именно такая процедура, то меньше будет и вреда здоровью женщин. При запрете абортов естественным образом уменьшается и материнская смертность - об этом говорит статистика стран, в которых аборты запрещены. Подчеркну, в Русской церкви выступают именно против абортов без медпоказаний, а также призывают сочетать запретительные меры с поддержкой семей с детьми, особенно - многодетных", - пояснил он. Говоря о рисках роста нелегальных абортов в случае запрета, он заметил, что это вопрос надлежащего государственного контроля. "Если в качестве первого этапа в стране запретить аборты в частных клиниках, госконтроль за этим бизнесом усилится, ведь именно в частных клиниках легче сделать те самые криминальные аборты. Даже сегодня там часто нарушают законодательство: не проводят психологическое консультирование, делают аборты в день обращения, не соблюдают "дни тишины", когда женщина должна обдумать это решение, пугают пришедших на первое УЗИ женщин "болезнями" у ребенка, "подводя" к аборту и рекламируют их. А штрафы ничтожно малы по сравнению с прибылью от детоубийств", - заключил представитель Русской церкви. В РПЦ признают человека живым с момента зачатия и считают аборт убийством и грехом, призывают законодательно защитить жизнь человека на внутриутробной стадии развития. Также в РПЦ неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении "дней тишины" и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, здоровье, рпц