Херсонская область планирует выйти на рынки Никарагуа

Херсонская область намерена поставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки Никарагуа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T14:35+0300
2025-09-28T14:35+0300
2025-09-28T17:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862913569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5f7d891462f934f7edfd6f85647e3f98.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Херсонская область намерена поставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки Никарагуа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее в Москве прошла церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Никарагуа. "Недавно в Москве подписали соглашение с Никарагуа — это начало торгово-экономического диалога, который даст новые рынки для фермеров", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
