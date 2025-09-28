Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Херсонская область планирует выйти на рынки Никарагуа - 28.09.2025
Херсонская область планирует выйти на рынки Никарагуа
Херсонская область планирует выйти на рынки Никарагуа - 28.09.2025, ПРАЙМ
Херсонская область планирует выйти на рынки Никарагуа
Херсонская область намерена поставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки Никарагуа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. | 28.09.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Херсонская область намерена поставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки Никарагуа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее в Москве прошла церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Никарагуа. "Недавно в Москве подписали соглашение с Никарагуа — это начало торгово-экономического диалога, который даст новые рынки для фермеров", - сказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
14:35 28.09.2025 (обновлено: 17:41 28.09.2025)
 
Херсонская область планирует выйти на рынки Никарагуа

Херсонская область планирует поставлять сельхозпродукцию в Никарагуа

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – ПРАЙМ. Херсонская область намерена поставлять сельскохозяйственную продукцию на рынки Никарагуа, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее в Москве прошла церемония подписания соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и города Севастополя с Никарагуа.
"Недавно в Москве подписали соглашение с Никарагуа — это начало торгово-экономического диалога, который даст новые рынки для фермеров", - сказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
