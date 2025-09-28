https://1prime.ru/20250928/satkaliev-862904908.html

Строительство АЭС в Казахстане создаст тысячи рабочих мест

АСТАНА, 28 сен - ПРАЙМ. Строительство АЭС в Казахстане создаст до 10 тысяч рабочих мест и повысит спрос на инженеров и технические специальности, сказал в воскресенье председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в эфире телеканала 24.kz. "Строительство АЭС с двумя энергоблоками значительно увеличит спрос на квалифицированные кадры - на этапе возведения объектов потребуется до 10 тысяч работников, а в период эксплуатации - около 2 тысяч человек, включая 600 специалистов с высшим образованием", - сказал Саткалиев. Он отметил, что сейчас в Казахстане обновляются образовательные программы, разрабатываются курсы прикладного бакалавриата, открываются новые специальности для подготовки операторов реакторного оборудования, техников и рабочих для ключевых позиций на АЭС. Саткалиева сообщил, что подготовка ведётся на базе нескольких ведущих казахстанских вузов, практическое обучение обеспечивают Национальный ядерный центр и Институт ядерной физики, где реализуются программы стажировок, исследовательских проектов и международной подготовки по вопросам безопасности и эксплуатации реакторных технологий. По данным агентства по атомной энергии Казахстана, в настоящее время страна испытывает дефицит специалистов по проектированию и строительству ядерных объектов, эксплуатации АЭС, радиационной безопасности, ядерной физической и информационной безопасности, материаловедению и метрологии. "Казахстан активно сотрудничает с зарубежными партнёрами, реализует совместные программы с МИФИ, Томским политехническим университетом, университетами Хоккайдо и Осака, а также участвует в деятельности Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Ведётся подготовка кадров в области атомной энергетики по программе "Болашак", - добавил Саткалиев. Программа казахстанской стипендии "Болашак" направлена на подготовку кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира. Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Восьмого августа на прибережье начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС большой мощности.

