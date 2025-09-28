https://1prime.ru/20250928/sdelka-862907981.html

СМИ рассказали о "мега-сделке" Зеленского с Трампом

СМИ рассказали о "мега-сделке" Зеленского с Трампом - 28.09.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о "мега-сделке" Зеленского с Трампом

Владимир Зеленский договаривается с американским президентом Дональдом Трампом о "мега-сделке" по поставке оружия Украине, пишет Politico. | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T12:55+0300

2025-09-28T12:55+0300

2025-09-28T12:55+0300

мировая экономика

киев

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860878826_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_1717202b1a049f7281550f8d86890cae.jpg

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский договаривается с американским президентом Дональдом Трампом о "мега-сделке" по поставке оружия Украине, пишет Politico."Зеленский в субботу сообщил, что Киев работает над "мега-сделкой" по покупке оружия у США", — говорится в публикации.Издание утверждает, что обсуждаемый пакет вооружений оценивается в 90 миллиардов долларов.Как сообщала в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве, Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.

https://1prime.ru/20250928/zelenskiy-862905248.html

https://1prime.ru/20250928/zelenskiy-862901000.html

киев

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, politico