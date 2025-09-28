https://1prime.ru/20250928/sdelka-862907981.html
СМИ рассказали о "мега-сделке" Зеленского с Трампом
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский договаривается с американским президентом Дональдом Трампом о "мега-сделке" по поставке оружия Украине, пишет Politico."Зеленский в субботу сообщил, что Киев работает над "мега-сделкой" по покупке оружия у США", — говорится в публикации.Издание утверждает, что обсуждаемый пакет вооружений оценивается в 90 миллиардов долларов.Как сообщала в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве, Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов по территории России, но не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.На встрече украинская сторона также подняла вопрос о поставках крылатых ракет Tomahawk с дальностью до 1500 километров. Администрация США рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS, пишет газета.
