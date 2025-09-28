Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США могут изменить финансирование вузов, пишет WP - 28.09.2025
В США могут изменить финансирование вузов, пишет WP
2025-09-28T20:18+0300
2025-09-28T20:18+0300
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
washington post
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает возможность предоставления финансирования учебным заведениям, которые поддерживают политику президента США Дональда Трампа и принимают студентов и сотрудников на основе их заслуг, а не расы или других факторов, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома. "Белый дом разрабатывает план, который может изменить порядок предоставления университетам исследовательских грантов, дав конкурентное преимущество тем учебным заведениям, которые обязуются придерживаться ценностей и политики администрации Трампа в вопросах приема, найма и других вопросах", - пишет издание. В частности, в рамках рассматриваемой программы университетам могут предложить подтвердить, что решения о найме сотрудников и приеме студентов принимаются на основе их заслуг, а не расовой или этнической принадлежности или других факторов, а также что стоимость обучения не выше той ценности, которую в результате получают студенты.
сша
общество, мировая экономика, сша, дональд трамп, washington post
Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Washington Post
20:18 28.09.2025
 
Белый дом
Белый дом
Белый дом. Архивное фото
© fotolia.com / Tupungato
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает возможность предоставления финансирования учебным заведениям, которые поддерживают политику президента США Дональда Трампа и принимают студентов и сотрудников на основе их заслуг, а не расы или других факторов, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома.
"Белый дом разрабатывает план, который может изменить порядок предоставления университетам исследовательских грантов, дав конкурентное преимущество тем учебным заведениям, которые обязуются придерживаться ценностей и политики администрации Трампа в вопросах приема, найма и других вопросах", - пишет издание.
В частности, в рамках рассматриваемой программы университетам могут предложить подтвердить, что решения о найме сотрудников и приеме студентов принимаются на основе их заслуг, а не расовой или этнической принадлежности или других факторов, а также что стоимость обучения не выше той ценности, которую в результате получают студенты.
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Гарвард готов пойти навстречу требованиям Трампа
29 июля, 02:09
 
Общество Мировая экономика США Дональд Трамп Washington Post
 
 
Заголовок открываемого материала