https://1prime.ru/20250928/ssha-862916456.html
В США могут изменить финансирование вузов, пишет WP
В США могут изменить финансирование вузов, пишет WP - 28.09.2025, ПРАЙМ
В США могут изменить финансирование вузов, пишет WP
Белый дом рассматривает возможность предоставления финансирования учебным заведениям, которые поддерживают политику президента США Дональда Трампа и принимают... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T20:18+0300
2025-09-28T20:18+0300
2025-09-28T20:18+0300
общество
мировая экономика
сша
дональд трамп
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_0300db81ae2d310d71d8763db755f887.jpg
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает возможность предоставления финансирования учебным заведениям, которые поддерживают политику президента США Дональда Трампа и принимают студентов и сотрудников на основе их заслуг, а не расы или других факторов, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома. "Белый дом разрабатывает план, который может изменить порядок предоставления университетам исследовательских грантов, дав конкурентное преимущество тем учебным заведениям, которые обязуются придерживаться ценностей и политики администрации Трампа в вопросах приема, найма и других вопросах", - пишет издание. В частности, в рамках рассматриваемой программы университетам могут предложить подтвердить, что решения о найме сотрудников и приеме студентов принимаются на основе их заслуг, а не расовой или этнической принадлежности или других факторов, а также что стоимость обучения не выше той ценности, которую в результате получают студенты.
https://1prime.ru/20250729/garvard-860041706.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/05/775810580_62:0:1395:1000_1920x0_80_0_0_23b17bdcef6e4391f606ba7e5bd07a9f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, дональд трамп, washington post
Общество , Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Washington Post
В США могут изменить финансирование вузов, пишет WP
WP: Белый дом может предоставить гранты университетам, поддерживающим политику Трампа
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает возможность предоставления финансирования учебным заведениям, которые поддерживают политику президента США Дональда Трампа и принимают студентов и сотрудников на основе их заслуг, а не расы или других факторов, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома.
"Белый дом разрабатывает план, который может изменить порядок предоставления университетам исследовательских грантов, дав конкурентное преимущество тем учебным заведениям, которые обязуются придерживаться ценностей и политики администрации Трампа
в вопросах приема, найма и других вопросах", - пишет издание.
В частности, в рамках рассматриваемой программы университетам могут предложить подтвердить, что решения о найме сотрудников и приеме студентов принимаются на основе их заслуг, а не расовой или этнической принадлежности или других факторов, а также что стоимость обучения не выше той ценности, которую в результате получают студенты.
СМИ: Гарвард готов пойти навстречу требованиям Трампа