В США могут изменить финансирование вузов, пишет WP

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Белый дом рассматривает возможность предоставления финансирования учебным заведениям, которые поддерживают политику президента США Дональда Трампа и принимают студентов и сотрудников на основе их заслуг, а не расы или других факторов, пишет газета Washington Post со ссылкой на чиновников Белого дома. "Белый дом разрабатывает план, который может изменить порядок предоставления университетам исследовательских грантов, дав конкурентное преимущество тем учебным заведениям, которые обязуются придерживаться ценностей и политики администрации Трампа в вопросах приема, найма и других вопросах", - пишет издание. В частности, в рамках рассматриваемой программы университетам могут предложить подтвердить, что решения о найме сотрудников и приеме студентов принимаются на основе их заслуг, а не расовой или этнической принадлежности или других факторов, а также что стоимость обучения не выше той ценности, которую в результате получают студенты.

