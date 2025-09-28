Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стармер стал самым непопулярным премьером Британии - 28.09.2025, ПРАЙМ
Стармер стал самым непопулярным премьером Британии
Стармер стал самым непопулярным премьером Британии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев,... | 28.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos. "Стармер - самый непопулярный премьер-министр в истории, по данным опросов общественного мнения", - говорится в сообщении телеканала. В частности, лишь 13% опрошенного населения одобряют его работу на посту премьер-министра, в то время как 79% недовольны им. Отмечается, что этот показатель хуже, чем предыдущие антирекорды, установленные экс-премьерами Риши Сунаком в апреле 2024 года и Джоном Мейджором в августе 1994 года. Кроме того, Sky News ссылается на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.
11:13 28.09.2025
 
Стармер стал самым непопулярным премьером Британии

Sky News: Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos.
"Стармер - самый непопулярный премьер-министр в истории, по данным опросов общественного мнения", - говорится в сообщении телеканала.
В частности, лишь 13% опрошенного населения одобряют его работу на посту премьер-министра, в то время как 79% недовольны им. Отмечается, что этот показатель хуже, чем предыдущие антирекорды, установленные экс-премьерами Риши Сунаком в апреле 2024 года и Джоном Мейджором в августе 1994 года.
Кроме того, Sky News ссылается на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.
ЭкономикаМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерРиши СунакSky News
 
 
