Стармер стал самым непопулярным премьером Британии

экономика

мировая экономика

великобритания

кир стармер

риши сунак

sky news

МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории, поскольку его работу на посту одобряют лишь 13% британцев, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на результаты опроса компании Ipsos. "Стармер - самый непопулярный премьер-министр в истории, по данным опросов общественного мнения", - говорится в сообщении телеканала. В частности, лишь 13% опрошенного населения одобряют его работу на посту премьер-министра, в то время как 79% недовольны им. Отмечается, что этот показатель хуже, чем предыдущие антирекорды, установленные экс-премьерами Риши Сунаком в апреле 2024 года и Джоном Мейджором в августе 1994 года. Кроме того, Sky News ссылается на другой опрос компании Survation, который показал, что более половины членов Лейбористской партии (53%) не хотят, чтобы Стармер возглавил партию на следующих парламентских выборах.

великобритания

