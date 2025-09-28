https://1prime.ru/20250928/stubb-862912541.html

Президент Финляндии сделал заявление о войне с Россией

Президент Финляндии сделал заявление о войне с Россией - 28.09.2025, ПРАЙМ

Президент Финляндии сделал заявление о войне с Россией

Западные страны не находятся в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN. | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T16:57+0300

2025-09-28T16:57+0300

2025-09-28T16:57+0300

россия

общество

москва

финляндия

европа

сергей лавров

нато

cnn

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Западные страны не находятся в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN."Мы не находимся в состоянии войны с Россией", — заявил он.Так он ответил на слова главы МИД России Сергея Лаврова, сказанные на министерском заседании G20. Министр на мероприятии заявил, что НАТО и Европа кризисом на Украине объявили России войну и уже в ней прямо участвуют.Накануне Лавров заявил, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.

https://1prime.ru/20250928/sdelka-862907981.html

https://1prime.ru/20250928/zelenskiy-862905248.html

москва

финляндия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , москва, финляндия, европа, сергей лавров, нато, cnn, мид рф