Президент Финляндии сделал заявление о войне с Россией
Президент Финляндии сделал заявление о войне с Россией - 28.09.2025, ПРАЙМ
Президент Финляндии сделал заявление о войне с Россией
Западные страны не находятся в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN. | 28.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Западные страны не находятся в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN."Мы не находимся в состоянии войны с Россией", — заявил он.Так он ответил на слова главы МИД России Сергея Лаврова, сказанные на министерском заседании G20. Министр на мероприятии заявил, что НАТО и Европа кризисом на Украине объявили России войну и уже в ней прямо участвуют.Накануне Лавров заявил, что Москва отвергает обвинения стран Североатлантического альянса в планировании нападения. Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что НАТО продолжает продвигаться вплотную к российским границам России, вопреки собственным обещаниям этого не делать.
