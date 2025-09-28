Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве оштрафовал Мазаева за неуплату штрафа - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250928/sud-862897638.html
Суд в Москве оштрафовал Мазаева за неуплату штрафа
Суд в Москве оштрафовал Мазаева за неуплату штрафа - 28.09.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве оштрафовал Мазаева за неуплату штрафа
Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату другого штрафа, говорится в судебных материалах,... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T05:20+0300
2025-09-28T05:20+0300
бизнес
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862897638.jpg?1759026033
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату другого штрафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Мазаев в установленный законом срок не уплатил штраф в 5 тысяч рублей, наложенный на него за размещение транспортного средства на московской парковке без оплаты. На артиста составили протокол по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания. Мазаев, сообщается в материалах, на заседание не явился. Суд оштрафовал музыканта на 10 тысяч рублей, санкция статьи как раз предусматривает наложение санкции в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ
05:20 28.09.2025
 
Суд в Москве оштрафовал Мазаева за неуплату штрафа

Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева оштрафовали на 10 тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Суд в Москве на 10 тысяч рублей оштрафовал солиста группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева за неуплату другого штрафа, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Мазаев в установленный законом срок не уплатил штраф в 5 тысяч рублей, наложенный на него за размещение транспортного средства на московской парковке без оплаты.
На артиста составили протокол по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания. Мазаев, сообщается в материалах, на заседание не явился. Суд оштрафовал музыканта на 10 тысяч рублей, санкция статьи как раз предусматривает наложение санкции в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.
 
БизнесОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала