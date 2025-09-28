https://1prime.ru/20250928/svo-862899214.html

"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России

"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России - 28.09.2025, ПРАЙМ

"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России

Журнал Forbes сообщает, что российские вооруженные силы внедряют новую схему в борьбе с бойцами ВСУ, применяя модернизированные беспилотники. | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T07:26+0300

2025-09-28T07:26+0300

2025-09-28T07:26+0300

запад

всу

forbes

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861914856_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5c79b1dbc8a7f5dca11ab6e86fe6b01e.jpg

МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Журнал Forbes сообщает, что российские вооруженные силы внедряют новую схему в борьбе с бойцами ВСУ, применяя модернизированные беспилотники."Российские войска создали "зоны поражения" перед своими линиями фронта, используя сочетание оптоволоконных и традиционных беспилотников", — отмечается в статье.Согласно информации издания, такие зоны затрудняют координацию действий ВСУ и серьезно осложняют обеспечение украинских военных сил. Применение ретрансляторов может потенциально удвоить размер зоны поражения."Благодаря расширению радиуса действия беспилотников-ретрансляторов эти удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, нарушая снабжение и передвижение и давая российским войскам оперативное преимущество", — утверждает Forbes.В среду портал Business Insider сообщил, что ВСУ в попытках защититься от российских дронов скрывают дороги под матерчатыми сетками, но это далеко не всегда работает. В то же время американская газета New York Times охарактеризовала Россию как империю дронов, ссылаясь на увеличение производства БПЛА, и журналисты отметили, что в стране произошел значительный прорыв в производстве беспилотных летательных аппаратов.

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, всу, forbes, вс рф