"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России - 28.09.2025
"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России
"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России - 28.09.2025, ПРАЙМ
"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России
Журнал Forbes сообщает, что российские вооруженные силы внедряют новую схему в борьбе с бойцами ВСУ, применяя модернизированные беспилотники. | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T07:26+0300
2025-09-28T07:26+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861914856_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5c79b1dbc8a7f5dca11ab6e86fe6b01e.jpg
МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Журнал Forbes сообщает, что российские вооруженные силы внедряют новую схему в борьбе с бойцами ВСУ, применяя модернизированные беспилотники."Российские войска создали "зоны поражения" перед своими линиями фронта, используя сочетание оптоволоконных и традиционных беспилотников", — отмечается в статье.Согласно информации издания, такие зоны затрудняют координацию действий ВСУ и серьезно осложняют обеспечение украинских военных сил. Применение ретрансляторов может потенциально удвоить размер зоны поражения."Благодаря расширению радиуса действия беспилотников-ретрансляторов эти удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, нарушая снабжение и передвижение и давая российским войскам оперативное преимущество", — утверждает Forbes.В среду портал Business Insider сообщил, что ВСУ в попытках защититься от российских дронов скрывают дороги под матерчатыми сетками, но это далеко не всегда работает. В то же время американская газета New York Times охарактеризовала Россию как империю дронов, ссылаясь на увеличение производства БПЛА, и журналисты отметили, что в стране произошел значительный прорыв в производстве беспилотных летательных аппаратов.
07:26 28.09.2025
 
"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России

Forbes: ВС России расширяют зоны поражения с помощью новых беспилотных систем

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Журнал Forbes сообщает, что российские вооруженные силы внедряют новую схему в борьбе с бойцами ВСУ, применяя модернизированные беспилотники.
"Российские войска создали "зоны поражения" перед своими линиями фронта, используя сочетание оптоволоконных и традиционных беспилотников", — отмечается в статье.
Согласно информации издания, такие зоны затрудняют координацию действий ВСУ и серьезно осложняют обеспечение украинских военных сил. Применение ретрансляторов может потенциально удвоить размер зоны поражения.
"Благодаря расширению радиуса действия беспилотников-ретрансляторов эти удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, нарушая снабжение и передвижение и давая российским войскам оперативное преимущество", — утверждает Forbes.
В среду портал Business Insider сообщил, что ВСУ в попытках защититься от российских дронов скрывают дороги под матерчатыми сетками, но это далеко не всегда работает. В то же время американская газета New York Times охарактеризовала Россию как империю дронов, ссылаясь на увеличение производства БПЛА, и журналисты отметили, что в стране произошел значительный прорыв в производстве беспилотных летательных аппаратов.
 
