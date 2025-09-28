"Зоны поражения": на Западе сообщили о новой тактике ВС России
Forbes: ВС России расширяют зоны поражения с помощью новых беспилотных систем
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Журнал Forbes сообщает, что российские вооруженные силы внедряют новую схему в борьбе с бойцами ВСУ, применяя модернизированные беспилотники.
"Российские войска создали "зоны поражения" перед своими линиями фронта, используя сочетание оптоволоконных и традиционных беспилотников", — отмечается в статье.
Согласно информации издания, такие зоны затрудняют координацию действий ВСУ и серьезно осложняют обеспечение украинских военных сил. Применение ретрансляторов может потенциально удвоить размер зоны поражения.
"Благодаря расширению радиуса действия беспилотников-ретрансляторов эти удары могут наноситься глубже в ближний украинский тыл, нарушая снабжение и передвижение и давая российским войскам оперативное преимущество", — утверждает Forbes.
В среду портал Business Insider сообщил, что ВСУ в попытках защититься от российских дронов скрывают дороги под матерчатыми сетками, но это далеко не всегда работает. В то же время американская газета New York Times охарактеризовала Россию как империю дронов, ссылаясь на увеличение производства БПЛА, и журналисты отметили, что в стране произошел значительный прорыв в производстве беспилотных летательных аппаратов.