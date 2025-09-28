https://1prime.ru/20250928/tarlev-862903382.html

Тарлев заявил о подготовке масштабной фальсификации на выборах в Молдавии

Тарлев заявил о подготовке масштабной фальсификации на выборах в Молдавии - 28.09.2025, ПРАЙМ

Тарлев заявил о подготовке масштабной фальсификации на выборах в Молдавии

Лидер партии "Будущее Молдовы" и один из сопредседателей Патриотического блока Василий Тарлев заявил РИА Новости, что недопуск наблюдателей из России и СНГ на... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T10:23+0300

2025-09-28T10:23+0300

2025-09-28T10:23+0300

политика

молдавия

рф

приднестровье

евгения гуцул

игорь додон

снг

цик

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1c/862901601_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ff23d23df8e42639a14e43e326cd3e4d.jpg

КИШИНЁВ, 28 сен - РИА Новости. Лидер партии "Будущее Молдовы" и один из сопредседателей Патриотического блока Василий Тарлев заявил РИА Новости, что недопуск наблюдателей из России и СНГ на парламентские выборы в республике свидетельствует о подготовке к масштабным фальсификациям. "Когда власть делает всё, чтобы независимые наблюдатели не могли попасть в страну, это прямой сигнал: готовится великая фальсификация. Власти боятся прозрачности и контроля, потому что знают - народ им больше не доверяет", - подчеркнул Тарлев. Политик напомнил, что молдавские власти ограничили аккредитацию для ряда международных миссий, в том числе российских, что, по его словам, "ставит под сомнение легитимность предстоящего голосования". Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

https://1prime.ru/20250928/moldaviya-862902271.html

молдавия

рф

приднестровье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, рф, приднестровье, евгения гуцул, игорь додон, снг, цик