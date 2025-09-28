https://1prime.ru/20250928/tramp-862897702.html

СМИ: заявление Трампа об Украине шокировало Европу

СМИ: заявление Трампа об Украине шокировало Европу - 28.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: заявление Трампа об Украине шокировало Европу

Норвежский портал Steigan сообщает, что президент США Дональд Трамп ошеломил европейские страны своим заявлением, что Европа должна сама нести ответственность... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T05:44+0300

2025-09-28T05:44+0300

2025-09-28T05:44+0300

украина

сша

европа

дональд трамп

кая каллас

владимир зеленский

politico

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672532_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c3a3c9552ae8c62fcd2238407c11b2bd.jpg

МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Норвежский портал Steigan сообщает, что президент США Дональд Трамп ошеломил европейские страны своим заявлением, что Европа должна сама нести ответственность за поддержку Украины."Обращение Дональда Трампа к Европе с призывом самостоятельно разобраться с войной на Украине вызвало шок в столицах ЕС и европейских стран. Главный дипломат ЕС, как ее называют, Кая Каллас, больше обычного похожа на Бэмби на льду", — отмечается в статье.По мнению автора, все указывает на то, что Трамп стремится дистанцироваться от непосредственного участия в украинском конфликте, перекладывая ответственность за его разрешение на страны НАТО."Каллас заявила, что НАТО не существует без Соединенных Штатов, и она права. НАТО без Соединенных Штатов — это курица без головы", — пишет Steigan.В четверг Кая Каллас, руководитель дипломатического ведомства ЕС, подвергла критике президента США Дональда Трампа, утверждая в комментарии для Politico, что Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине. В частности, она напомнила об обещании американского лидера закончить боевые действия.Ранее, во вторник, после встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН, Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее прежнем виде и, кто знает, может быть, даже достичь большего". Владимир Зеленский позже выразил свое удивление данным заявлением. Кроме того, президент США в своей социальной сети Truth Social написал, что считает российские действия в Украине "бесцельными", а саму Москву назвал "бумажным тигром".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после обсуждений с главой киевского правительства, вероятно, под влиянием его видения. По словам Пескова, в Кремле не слышали от главы США прямых заявлений о отказе от конструктивного курса на разрешение украинского конфликта.

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, европа, дональд трамп, кая каллас, владимир зеленский, politico, ес, нато