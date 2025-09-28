СМИ: заявление Трампа об Украине шокировало Европу
Steigan: заявление Трампа о поддержке Украины показало беспомощность ЕС
© Фото : UN Photo/Loey FelipeПрезидент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН. Архивное фото
МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости. Норвежский портал Steigan сообщает, что президент США Дональд Трамп ошеломил европейские страны своим заявлением, что Европа должна сама нести ответственность за поддержку Украины.
"Обращение Дональда Трампа к Европе с призывом самостоятельно разобраться с войной на Украине вызвало шок в столицах ЕС и европейских стран. Главный дипломат ЕС, как ее называют, Кая Каллас, больше обычного похожа на Бэмби на льду", — отмечается в статье.
По мнению автора, все указывает на то, что Трамп стремится дистанцироваться от непосредственного участия в украинском конфликте, перекладывая ответственность за его разрешение на страны НАТО.
"Каллас заявила, что НАТО не существует без Соединенных Штатов, и она права. НАТО без Соединенных Штатов — это курица без головы", — пишет Steigan.
В четверг Кая Каллас, руководитель дипломатического ведомства ЕС, подвергла критике президента США Дональда Трампа, утверждая в комментарии для Politico, что Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине. В частности, она напомнила об обещании американского лидера закончить боевые действия.
Ранее, во вторник, после встречи с Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН, Трамп заявил, что при поддержке Европейского союза "Украина могла бы вернуть свою страну в ее прежнем виде и, кто знает, может быть, даже достичь большего". Владимир Зеленский позже выразил свое удивление данным заявлением. Кроме того, президент США в своей социальной сети Truth Social написал, что считает российские действия в Украине "бесцельными", а саму Москву назвал "бумажным тигром".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что американский лидер сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после обсуждений с главой киевского правительства, вероятно, под влиянием его видения. По словам Пескова, в Кремле не слышали от главы США прямых заявлений о отказе от конструктивного курса на разрешение украинского конфликта.