Китайские предприятия заявили об убытках из-за закрытия границы Польшей
Китайские предприятия заявили об убытках из-за закрытия границы Польшей
2025-09-28T23:23+0300
бизнес
мировая экономика
польша
белоруссия
китай
дональд туск
МИНСК, 28 сен - ПРАЙМ. Китайские предприниматели вынуждены были из-за закрытия Польшей границы и задержки грузов выплатить компенсации покупателям, сообщила генеральный секретарь ассоциации китайских компаний Чжао Цинцю белорусскому телеканалу ОНТ. В ночь на 12 сентября Польша закрыла границу с Белоруссией. Премьер-министр республики Дональд Туск обосновал такое решение "интересами безопасности", объяснив это началом активной фазы российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. Польша открыла границу 25 сентября. Поскольку через границу идет железнодорожный транзит грузов из Китая, задержки с поставками составили почти две недели. "Очень много китайских предприятий за нарушение срока поставки вынуждены выплатить покупателям компенсацию. Это для нас большие потери", - сообщила Чжао Цинцю. По ее словам, китайские компании могут потерять и часть европейских покупателей на свои товары. "Потому что некоторые европейские покупатели уже начали искать заказ на Юго-Восточной Азии", - пояснила генеральный секретарь ассоциации. По информации Ассоциации китайских компаний, среди контейнеров, застрявших на границе, много с рождественской атрибутикой. "Случись такое двумя месяцами позже, европейцы могли лишиться праздничной атмосферы. Тот случай, когда дорога ложка к обеду, все, что после - не ликвид. Но одно дело мишура, другое - жизненно важные грузы", - отметил авторы репортажа. Представитель одной из компаний сообщил, что они вынуждены отправлять крупногабаритное медицинское оборудование через Дубай и другие страны, но поставки занимают на 10-20 дней больше.
польша
белоруссия
китай
