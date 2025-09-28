Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"На этом Украина и закончится": в Польше разнесли новый план Зеленского - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250928/ukraina-862898565.html
"На этом Украина и закончится": в Польше разнесли новый план Зеленского
"На этом Украина и закончится": в Польше разнесли новый план Зеленского - 28.09.2025, ПРАЙМ
"На этом Украина и закончится": в Польше разнесли новый план Зеленского
Глава редакции Do Rzeczy Павел Лисицкий в интервью одноименному YouTube-каналу заявил, что очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского вовлечь... | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T06:54+0300
2025-09-28T06:54+0300
украина
москва
сша
владимир зеленский
дмитрий медведев
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава редакции Do Rzeczy Павел Лисицкий в интервью одноименному YouTube-каналу заявил, что очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского вовлечь НАТО в украинский конфликт обречена на провал. "Какую цель она (Украина. — Прим. Ред.) достигнет? Каков будет эффект такой операции? Захотят ли эти страны (НАТО. — Прим. Ред.) воевать? &lt;...&gt; На этом Украина и закончится", — отметил он. Лисицкий подчеркнул, что Зеленский, похоже, утратил связь с реальностью, если считает, что Украина сможет перейти в контрнаступление, а не будет подавлена. "Это противоречие вообще не нашло отклика ни в одном средстве массовой информации, и, тем не менее, если бы те, кто восхищается им (Зеленским. — Прим. Ред.), посмотрели на него с этой стороны, они бы заметили, что что-то с ним не так", — добавил Лисицкий. Заявления и международная реакция В интервью порталу Axios Зеленский ранее посоветовал российским чиновникам узнать местоположение бомбоубежищ. Дмитрий Медведев из Совета безопасности России ответил на эти слова, подчеркнув, что Москва располагает такими вооружениями, против которых бомбоубежища бессильны. В пятницу издание Telegraph сообщило, что Зеленский запросил у США ракеты Tomahawk на встрече с Трампом. Прежде США избегали поставок этих систем из-за риска эскалации и ограничения собственных запасов. Ракеты имеют дальность до 1,6 тысячи километров, что дает возможность доставать цели глубоко на территории России, включая Москву. Россия считает, что военные поставки Украине усложняют мирное разрешение конфликта и напрямую ввязывают страны НАТО, что чревато опасными последствиями. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы с оружием для Украины будут законными целями для России. В Кремле заявили, что нагнетание Украину вооружениями со Запада усложняет переговорный процесс и окажет негативное влияние.
https://1prime.ru/20250928/zelenskiy-862897265.html
https://1prime.ru/20250927/zelenskiy-862895829.html
https://1prime.ru/20250927/zelenskiy-862884758.html
украина
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, сша, владимир зеленский, дмитрий медведев, сергей лавров, нато
УКРАИНА, МОСКВА, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, НАТО
06:54 28.09.2025
 
"На этом Украина и закончится": в Польше разнесли новый план Зеленского

Лисицкий: план Зеленского втянуть НАТО в войну с Россией приведет к разгрому Киева

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава редакции Do Rzeczy Павел Лисицкий в интервью одноименному YouTube-каналу заявил, что очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского вовлечь НАТО в украинский конфликт обречена на провал.
"Какую цель она (Украина. — Прим. Ред.) достигнет? Каков будет эффект такой операции? Захотят ли эти страны (НАТО. — Прим. Ред.) воевать? <...> На этом Украина и закончится", — отметил он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
"Еще не конец": на Украине сделали резкое заявление после угроз Зеленского
02:52
Лисицкий подчеркнул, что Зеленский, похоже, утратил связь с реальностью, если считает, что Украина сможет перейти в контрнаступление, а не будет подавлена.
"Это противоречие вообще не нашло отклика ни в одном средстве массовой информации, и, тем не менее, если бы те, кто восхищается им (Зеленским. — Прим. Ред.), посмотрели на него с этой стороны, они бы заметили, что что-то с ним не так", — добавил Лисицкий.
Заявления и международная реакция В интервью порталу Axios Зеленский ранее посоветовал российским чиновникам узнать местоположение бомбоубежищ. Дмитрий Медведев из Совета безопасности России ответил на эти слова, подчеркнув, что Москва располагает такими вооружениями, против которых бомбоубежища бессильны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
На Западе задались вопросом о психическом состоянии Зеленского
Вчера, 23:50
В пятницу издание Telegraph сообщило, что Зеленский запросил у США ракеты Tomahawk на встрече с Трампом. Прежде США избегали поставок этих систем из-за риска эскалации и ограничения собственных запасов. Ракеты имеют дальность до 1,6 тысячи километров, что дает возможность доставать цели глубоко на территории России, включая Москву.
Россия считает, что военные поставки Украине усложняют мирное разрешение конфликта и напрямую ввязывают страны НАТО, что чревато опасными последствиями. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы с оружием для Украины будут законными целями для России. В Кремле заявили, что нагнетание Украину вооружениями со Запада усложняет переговорный процесс и окажет негативное влияние.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Депутат Рады сделал громкое заявление о психическом состоянии Зеленского
Вчера, 16:14
 
УКРАИНАМОСКВАСШАВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевСергей ЛавровНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала