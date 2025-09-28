https://1prime.ru/20250928/ukraina-862898565.html

"На этом Украина и закончится": в Польше разнесли новый план Зеленского

"На этом Украина и закончится": в Польше разнесли новый план Зеленского - 28.09.2025, ПРАЙМ

"На этом Украина и закончится": в Польше разнесли новый план Зеленского

Глава редакции Do Rzeczy Павел Лисицкий в интервью одноименному YouTube-каналу заявил, что очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского вовлечь... | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T06:54+0300

2025-09-28T06:54+0300

2025-09-28T06:54+0300

украина

москва

сша

владимир зеленский

дмитрий медведев

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава редакции Do Rzeczy Павел Лисицкий в интервью одноименному YouTube-каналу заявил, что очередная попытка президента Украины Владимира Зеленского вовлечь НАТО в украинский конфликт обречена на провал. "Какую цель она (Украина. — Прим. Ред.) достигнет? Каков будет эффект такой операции? Захотят ли эти страны (НАТО. — Прим. Ред.) воевать? <...> На этом Украина и закончится", — отметил он. Лисицкий подчеркнул, что Зеленский, похоже, утратил связь с реальностью, если считает, что Украина сможет перейти в контрнаступление, а не будет подавлена. "Это противоречие вообще не нашло отклика ни в одном средстве массовой информации, и, тем не менее, если бы те, кто восхищается им (Зеленским. — Прим. Ред.), посмотрели на него с этой стороны, они бы заметили, что что-то с ним не так", — добавил Лисицкий. Заявления и международная реакция В интервью порталу Axios Зеленский ранее посоветовал российским чиновникам узнать местоположение бомбоубежищ. Дмитрий Медведев из Совета безопасности России ответил на эти слова, подчеркнув, что Москва располагает такими вооружениями, против которых бомбоубежища бессильны. В пятницу издание Telegraph сообщило, что Зеленский запросил у США ракеты Tomahawk на встрече с Трампом. Прежде США избегали поставок этих систем из-за риска эскалации и ограничения собственных запасов. Ракеты имеют дальность до 1,6 тысячи километров, что дает возможность доставать цели глубоко на территории России, включая Москву. Россия считает, что военные поставки Украине усложняют мирное разрешение конфликта и напрямую ввязывают страны НАТО, что чревато опасными последствиями. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы с оружием для Украины будут законными целями для России. В Кремле заявили, что нагнетание Украину вооружениями со Запада усложняет переговорный процесс и окажет негативное влияние.

https://1prime.ru/20250928/zelenskiy-862897265.html

https://1prime.ru/20250927/zelenskiy-862895829.html

https://1prime.ru/20250927/zelenskiy-862884758.html

украина

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, сша, владимир зеленский, дмитрий медведев, сергей лавров, нато