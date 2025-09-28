На Западе раскрыли, какую страну ждет "украинский сценарий"
Журналист Фази: Молдавию ждет украинский сценарий из-за политики ЕС против России
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Молдавию ждет "украинский сценарий" из-за принудительного выбора между Россией и Западом, считает журналист Томас Фази в социальной сети X.
Парламентские выборы в Молдавии в это воскресенье сопровождаются беспрецедентным давлением на оппозицию.
Отношения между Россией и Молдавией начали заметно ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса. Москва призывает Кишинев учитывать интересы своих граждан и поддерживать развитие человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Министерство иностранных дел России обращало внимание молдавских властей на необходимость отказаться от конфронтации с Москвой. Там также подчеркнули, что Москва стремится установить дружеские отношения с Кишиневом и не приветствует использование страны Западом в антироссийских целях.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за поездки в Россию. Особенно большое внимание привлекло дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам заключения.
В стране были закрыты многие неприемлемые для Кишинева СМИ, такие как российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — в общей сложности было заблокировано более ста каналов.