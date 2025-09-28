Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, какую страну ждет "украинский сценарий" - 28.09.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, какую страну ждет "украинский сценарий"
На Западе раскрыли, какую страну ждет "украинский сценарий" - 28.09.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, какую страну ждет "украинский сценарий"
Молдавию ждет "украинский сценарий" из-за принудительного выбора между Россией и Западом, считает журналист Томас Фази в социальной сети X. | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T15:15+0300
2025-09-28T15:15+0300
молдавия
запад
москва
майя санду
евгения гуцул
ес
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Молдавию ждет "украинский сценарий" из-за принудительного выбора между Россией и Западом, считает журналист Томас Фази в социальной сети X."Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом разрушило ее. Теперь Евросоюз и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как (президент Молдавии Майя — Прим. ред.) Санду", — высказался он.Парламентские выборы в Молдавии в это воскресенье сопровождаются беспрецедентным давлением на оппозицию.Отношения между Россией и Молдавией начали заметно ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса. Москва призывает Кишинев учитывать интересы своих граждан и поддерживать развитие человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Министерство иностранных дел России обращало внимание молдавских властей на необходимость отказаться от конфронтации с Москвой. Там также подчеркнули, что Москва стремится установить дружеские отношения с Кишиневом и не приветствует использование страны Западом в антироссийских целях.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за поездки в Россию. Особенно большое внимание привлекло дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам заключения.В стране были закрыты многие неприемлемые для Кишинева СМИ, такие как российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — в общей сложности было заблокировано более ста каналов.
молдавия
запад
москва
молдавия, запад, москва, майя санду, евгения гуцул, ес, нато, мид рф
МОЛДАВИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, Майя Санду, Евгения Гуцул, ЕС, НАТО, МИД РФ
На Западе раскрыли, какую страну ждет "украинский сценарий"

Журналист Фази: Молдавию ждет украинский сценарий из-за политики ЕС против России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Молдавию ждет "украинский сценарий" из-за принудительного выбора между Россией и Западом, считает журналист Томас Фази в социальной сети X.
"Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом разрушило ее. Теперь Евросоюз и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как (президент Молдавии Майя — Прим. ред.) Санду", — высказался он.
Парламентские выборы в Молдавии в это воскресенье сопровождаются беспрецедентным давлением на оппозицию.
Отношения между Россией и Молдавией начали заметно ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса. Москва призывает Кишинев учитывать интересы своих граждан и поддерживать развитие человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Министерство иностранных дел России обращало внимание молдавских властей на необходимость отказаться от конфронтации с Москвой. Там также подчеркнули, что Москва стремится установить дружеские отношения с Кишиневом и не приветствует использование страны Западом в антироссийских целях.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за поездки в Россию. Особенно большое внимание привлекло дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам заключения.
В стране были закрыты многие неприемлемые для Кишинева СМИ, такие как российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — в общей сложности было заблокировано более ста каналов.
