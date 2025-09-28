https://1prime.ru/20250928/ukraina-862910923.html

На Западе раскрыли, какую страну ждет "украинский сценарий"

На Западе раскрыли, какую страну ждет "украинский сценарий" - 28.09.2025, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, какую страну ждет "украинский сценарий"

Молдавию ждет "украинский сценарий" из-за принудительного выбора между Россией и Западом, считает журналист Томас Фази в социальной сети X. | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T15:15+0300

2025-09-28T15:15+0300

2025-09-28T15:15+0300

молдавия

запад

москва

майя санду

евгения гуцул

ес

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859859680_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_971afcef2efc960fd6062e0257898890.jpg

МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Молдавию ждет "украинский сценарий" из-за принудительного выбора между Россией и Западом, считает журналист Томас Фази в социальной сети X."Именно принуждение Украины к выбору между Россией и Западом разрушило ее. Теперь Евросоюз и НАТО пытаются сделать то же самое с Молдавией при поддержке таких марионеток, как (президент Молдавии Майя — Прим. ред.) Санду", — высказался он.Парламентские выборы в Молдавии в это воскресенье сопровождаются беспрецедентным давлением на оппозицию.Отношения между Россией и Молдавией начали заметно ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, придерживающейся проевропейского курса. Москва призывает Кишинев учитывать интересы своих граждан и поддерживать развитие человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Министерство иностранных дел России обращало внимание молдавских властей на необходимость отказаться от конфронтации с Москвой. Там также подчеркнули, что Москва стремится установить дружеские отношения с Кишиневом и не приветствует использование страны Западом в антироссийских целях.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за поездки в Россию. Особенно большое внимание привлекло дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам заключения.В стране были закрыты многие неприемлемые для Кишинева СМИ, такие как российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — в общей сложности было заблокировано более ста каналов.

https://1prime.ru/20250928/dodon-862907740.html

https://1prime.ru/20250928/moldaviya-862898174.html

молдавия

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, запад, москва, майя санду, евгения гуцул, ес, нато, мид рф