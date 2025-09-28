Британские фермеры выступили против нового налога на наследство

https://1prime.ru/20250928/velikobritaniya-862914647.html
ЛИВЕРПУЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Глава британской фермерской организации Farmers to Action (фермерское действие) Джастин Роджерс заявил РИА Новости, что новый налог на наследство сельскохозяйственных земель приведет к разорению отрасли. В воскресенье Farmers to Action провела акцию в Ливерпуле рядом с ежегодной конференцией правящей партии лейбористов. Участники акции привезли несколько тракторов с прицепами, на которых прикреплены плакаты с лозунгами "долой налог на наследство, долой лейбористов", "нет фермеров - нет еды" и "лейбористы ведут войну против трудящихся". "Мы протестуем против этого правительства и налога на наследство. Он будет концом британского сельского хозяйства. Семейные фермы уже в течение двух поколений не смогут платить налог, особенно учитывая, что их рентабельность составляет 1%... Некоторые фермеры сводят счеты с жизнью из-за трудностей, поэтому это вопрос спасения жизней, а не только ферм. Мы хотим привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкивается наша отрасль", - сказал Роджерс РИА Новости. По его словам, нынешнее правительство лейбористов не отличается от предыдущего правительства консерваторов в области аграрной политики. "Они ни меняют политику, когда приходит следующее правительство. Они просто продолжают придерживаться прежней политики. И это большая проблема. Нам нужны масштабные перемены, а не просто небольшие изменения", - добавил он. Группа Farmers to Action регулярно проводит протесты против политики правительства в сфере сельского хозяйства, в частности, против нового налога в размере 20% на полученные в наследство сельскохозяйственные земли. В январе группа заблокировала тракторами один из ключевых складов крупного ритейлера Morrison's, после чего компания добилась запрета на протесты возле ее объектов через Верховный суд. В декабре 2024 года сотни фермеров на тракторах провели протест в центре Лондона, выступая против введения налога. В ноябре 2024 года 10 тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс.
