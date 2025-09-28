https://1prime.ru/20250928/velikobritaniya-862915477.html

В Британии предупредили о последствиях высоких цен на удобрения

2025-09-28T18:58+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

великобритания

белоруссия

ес

всемирный банк

ЛИВЕРПУЛЬ, 28 сен - ПРАЙМ. Текущие высокие мировые цены на удобрения могут нанести урон сельскохозяйственной отрасли Великобритании в сочетании с неблагоприятной погодой в этом сезоне, заявил РИА Новости глава британской фермерской организации Farmers to Action (фермерское действие) Джастин Роджерс. "Текущие цены на удобрения могут нанести ущерб развитию значительной части отрасли. Когда падает прибыль фермеров, особенно при такой неблагоприятной погоде и неблагоприятных условиях внесения удобрений, как в этом году, это создает новый слой проблем в будущем. Каким образом фермерам поддерживать свое существование при таких ценах?" - сказал Роджерс. Он подчеркнул, что ситуацию также усугубляют импортные пошлины на удобрения. В августе данные Всемирного банка показали, что цена на карбамид (Россия - его крупнейший экспортер) в июле подскочила в мире почти на 18% и достигла максимума с конца 2022 года, что произошло после введения Евросоюзом ограничений на его импорт. Средняя стоимость карбамида в мире составила 496 долларов за тонну, что стало рекордным значением с декабря 2022 года. Подорожали и другие удобрения, для которых Россия - крупный экспортёр. Так, комплексные удобрения на основе фосфора и азота увеличились в цене до 736 долларов за тонну, что стало максимальным значением с сентября 2022 года. Фосфорные удобрения достигли 655 долларов за тонну - больше последний раз было в октябре 2022 года. Евросоюз с 1 июля ввел - в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% - специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. C 18 июля Великобритания ввела дополнительную пошлину в размере 10% на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии. С 1 июля 2026 года ставка вырастет до 20%, с 1 июля 2027 года - до 35%.

великобритания

белоруссия

