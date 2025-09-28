Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин сообщил об увеличении турпотока из России во Вьетнам - 28.09.2025
Володин сообщил об увеличении турпотока из России во Вьетнам
Володин сообщил об увеличении турпотока из России во Вьетнам - 28.09.2025, ПРАЙМ
Володин сообщил об увеличении турпотока из России во Вьетнам
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил двукратное увеличение числа российских туристов, посетивших Вьетнам в 2024 году. | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T15:31+0300
2025-09-28T15:31+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859712518_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_7153f15bd328f53923a7b684bad6a8ea.jpg
ХАНОЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил двукратное увеличение числа российских туристов, посетивших Вьетнам в 2024 году. "Мы видим, насколько растет интерес граждан Российской Федерации к Вьетнаму. Количество туристов за прошлый год увеличилось в два раза", -сказал Володин в воскресенье в ходе четвертого заседания комиссии по Межпарламентскому сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием. По его словам, это требует от парламентариев более эффективной работы для того, чтобы люди, выбрав для себя отдых во Вьетнаме или в России, ни в чем не нуждались. "И надо, безусловно, создавать, в том числе, и правовое поле с тем, чтобы такое направление у нас могло еще более динамично развиваться, а граждане от этого выиграли", - добавил Володин. Он отметил, что также вырос запрос на знание русского и вьетнамского языков. "Многое делается в этом направлении, но также правильно было бы уделить ему дополнительное внимание", - сказал Володин. "Считаем правильным сегодня расширить взаимодействие в гуманитарной сфере, включая, образование, культуру, туризм. Это особенно важно с учетом того, что 2026 год объявлен годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования", - добавил председатель Госдумы. Володин находится во главе делегации Госдумы с официальным визитом во Вьетнаме.
вьетнам
туризм, бизнес, россия, вьетнам, вячеслав володин, госдума
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Вячеслав Володин, Госдума
15:31 28.09.2025
 
Володин сообщил об увеличении турпотока из России во Вьетнам

Володин сообщил о двукратном росте числа российских туристов, посетивших Вьетнам

Рыбацкие лодки на берегу в деревне Ке Га во Вьетнаме
Рыбацкие лодки на берегу в деревне Ке Га во Вьетнаме - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Рыбацкие лодки на берегу в деревне Ке Га во Вьетнаме. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ХАНОЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил двукратное увеличение числа российских туристов, посетивших Вьетнам в 2024 году.
"Мы видим, насколько растет интерес граждан Российской Федерации к Вьетнаму. Количество туристов за прошлый год увеличилось в два раза", -сказал Володин в воскресенье в ходе четвертого заседания комиссии по Межпарламентскому сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием.
По его словам, это требует от парламентариев более эффективной работы для того, чтобы люди, выбрав для себя отдых во Вьетнаме или в России, ни в чем не нуждались.
"И надо, безусловно, создавать, в том числе, и правовое поле с тем, чтобы такое направление у нас могло еще более динамично развиваться, а граждане от этого выиграли", - добавил Володин.
Он отметил, что также вырос запрос на знание русского и вьетнамского языков.
"Многое делается в этом направлении, но также правильно было бы уделить ему дополнительное внимание", - сказал Володин.
"Считаем правильным сегодня расширить взаимодействие в гуманитарной сфере, включая, образование, культуру, туризм. Это особенно важно с учетом того, что 2026 год объявлен годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования", - добавил председатель Госдумы.
Володин находится во главе делегации Госдумы с официальным визитом во Вьетнаме.
Туризм Бизнес РОССИЯ ВЬЕТНАМ Вячеслав Володин Госдума
 
 
