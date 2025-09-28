https://1prime.ru/20250928/vetnam-862911239.html

Володин сообщил об увеличении турпотока из России во Вьетнам

Володин сообщил об увеличении турпотока из России во Вьетнам - 28.09.2025, ПРАЙМ

Володин сообщил об увеличении турпотока из России во Вьетнам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил двукратное увеличение числа российских туристов, посетивших Вьетнам в 2024 году. | 28.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-28T15:31+0300

2025-09-28T15:31+0300

2025-09-28T15:31+0300

туризм

бизнес

россия

вьетнам

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859712518_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_7153f15bd328f53923a7b684bad6a8ea.jpg

ХАНОЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил двукратное увеличение числа российских туристов, посетивших Вьетнам в 2024 году. "Мы видим, насколько растет интерес граждан Российской Федерации к Вьетнаму. Количество туристов за прошлый год увеличилось в два раза", -сказал Володин в воскресенье в ходе четвертого заседания комиссии по Межпарламентскому сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием. По его словам, это требует от парламентариев более эффективной работы для того, чтобы люди, выбрав для себя отдых во Вьетнаме или в России, ни в чем не нуждались. "И надо, безусловно, создавать, в том числе, и правовое поле с тем, чтобы такое направление у нас могло еще более динамично развиваться, а граждане от этого выиграли", - добавил Володин. Он отметил, что также вырос запрос на знание русского и вьетнамского языков. "Многое делается в этом направлении, но также правильно было бы уделить ему дополнительное внимание", - сказал Володин. "Считаем правильным сегодня расширить взаимодействие в гуманитарной сфере, включая, образование, культуру, туризм. Это особенно важно с учетом того, что 2026 год объявлен годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования", - добавил председатель Госдумы. Володин находится во главе делегации Госдумы с официальным визитом во Вьетнаме.

https://1prime.ru/20250827/reshetnikov-861333586.html

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, вьетнам, вячеслав володин, госдума