Володин сообщил об увеличении турпотока из России во Вьетнам

ХАНОЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил двукратное увеличение числа российских туристов, посетивших Вьетнам в 2024 году. "Мы видим, насколько растет интерес граждан Российской Федерации к Вьетнаму. Количество туристов за прошлый год увеличилось в два раза", -сказал Володин в воскресенье в ходе четвертого заседания комиссии по Межпарламентскому сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием. По его словам, это требует от парламентариев более эффективной работы для того, чтобы люди, выбрав для себя отдых во Вьетнаме или в России, ни в чем не нуждались. "И надо, безусловно, создавать, в том числе, и правовое поле с тем, чтобы такое направление у нас могло еще более динамично развиваться, а граждане от этого выиграли", - добавил Володин. Он отметил, что также вырос запрос на знание русского и вьетнамского языков. "Многое делается в этом направлении, но также правильно было бы уделить ему дополнительное внимание", - сказал Володин. "Считаем правильным сегодня расширить взаимодействие в гуманитарной сфере, включая, образование, культуру, туризм. Это особенно важно с учетом того, что 2026 год объявлен годом российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования", - добавил председатель Госдумы. Володин находится во главе делегации Госдумы с официальным визитом во Вьетнаме.
