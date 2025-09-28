Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин ознакомился с работой российско-вьетнамского Тропического центра - 28.09.2025
Володин ознакомился с работой российско-вьетнамского Тропического центра
2025-09-28T18:13+0300
2025-09-28T18:13+0300
ХАНОЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках официального визита во Вьетнам ознакомился с работой Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра. Тропический центр является важным объектом стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в области науки и технологий. За десятилетия своей деятельности центр стал многопрофильной и междисциплинарной научной организацией, не имеющей аналогов в мировой практике. Центр учрежден в соответствии с Соглашением между правительствами СССР и Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве от 7 марта 1987 года. Шестого сентября 2018 года подписан межправительственный Протокол к нему, призванный адаптировать работу к современным условиям. Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. Ранее состоялась встреча Володина со спикером Национального собрания Республики Чан Тхань Маном. Обсуждались актуальные направления законодательного обеспечения двустороннего сотрудничества в различных областях.
18:13 28.09.2025
 
Володин ознакомился с работой российско-вьетнамского Тропического центра

Володин ознакомился с работой тропического научно-исследовательского центра во Вьетнаме

ХАНОЙ, 28 сен - ПРАЙМ. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в рамках официального визита во Вьетнам ознакомился с работой Совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра.
Тропический центр является важным объектом стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в области науки и технологий. За десятилетия своей деятельности центр стал многопрофильной и междисциплинарной научной организацией, не имеющей аналогов в мировой практике.
Центр учрежден в соответствии с Соглашением между правительствами СССР и Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве от 7 марта 1987 года. Шестого сентября 2018 года подписан межправительственный Протокол к нему, призванный адаптировать работу к современным условиям.
Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом.
Ранее состоялась встреча Володина со спикером Национального собрания Республики Чан Тхань Маном. Обсуждались актуальные направления законодательного обеспечения двустороннего сотрудничества в различных областях.
Заголовок открываемого материала