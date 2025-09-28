https://1prime.ru/20250928/voronin-862908127.html

Воронин назвал выборы в Молдавии самыми коррумпированными

2025-09-28T13:01+0300

политика

молдавия

рф

приднестровье

евгения гуцул

игорь додон

цик

КИШИНЕВ, 28 сен - ПРАЙМ. Третий президент Молдавии, лидер партии коммунистов и сопредседатель Патриотического блока Владимир Воронин заявил РИА Новости, что проходящие парламентские выборы стали самыми коррумпированными за всю историю страны. "Это самая грязная и самые коррумпированные за всю историю избирательная кампания, которой двигал лишь страх потерять власть. Те, кто не умеют ничего и не знают ничего, ведут страну к пропасти - экономической, социальной, политической. Под лозунгами о европейской интеграции они решают только свои коррупционные вопросы и довели страну до ужасающей бедности", - сказал РИА Новости Воронин. По его словам, такие действия власти лишают граждан доверия к избирательному процессу и подрывают демократическое развитие страны. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

2025

