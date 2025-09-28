https://1prime.ru/20250928/vsu-862898498.html
2025-09-28T06:47+0300
2025-09-28T06:47+0300
2025-09-28T06:47+0300
МОСКВА, 28 сен - ПРАЙМ. Командование ВСУ оставило без поддержки и гуманитарной помощи бригаду командира в Волчанске, который поддерживает не Владимира Зеленского, а его оппонента и экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Критическая ситуация складывается для 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Волчанске. Командование ВСУ целенаправленно не выводит бригаду на восполнение, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и дронов в бригаду из-за того, что комбриг полковник Евгений Саладаев продвигает интересы бывшего президента Украины и политического оппонента Зеленского Петра Порошенко", - сказал собеседник агентства.
Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
