Суд оставил в силе решение об исключении "Великой Молдавии" из выборов - 28.09.2025
Суд оставил в силе решение об исключении "Великой Молдавии" из выборов
2025-09-28T16:20+0300
2025-09-28T16:20+0300
КИШИНЕВ, 28 сен — ПРАЙМ. Апелляционная палата Молдавии оставила в силе решение ЦИК об исключении партии "Великая Молдавия" из избирательной гонки, но политформирование опротестовало его в Высшей судебной инстанции, сообщила РИА Новости экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер политсилы Виктория Фуртунэ. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Накануне выборов Фуртунэ заявила РИА Новости, что партия опротестовала решение ЦИК Молдавии о снятии ее с предвыборной гонки, заседание Апелляционной палаты состоится в 9.00 (совпадает с мск) в день выборов. В день выборов политик рассказала РИА Новости, что знает о решении снять политформирование с выборов, и что оно намеренно затягивается судами, чтобы использовать голоса, высказанные за нее, в пользу правящей в стране политсилы - партии "Действие и солидарность" (ПДС). Политиктакже отметила, что в случае снятия политформирования с выборов готова идти до конца и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). "Апелляционная палата оставила в силе решение ЦИК об исключении партии с выборов. Но мы уже опротестовали это в Высшей судебной палате", - сказала Фуртунэ. По ее словам, она с самого утра знала, что будет принято именно такое решение и специально будут так долго длиться судебные разбирательства в день выборов, до ночи, чтобы аннулировать бюллетени, в которых были голоса за партию "Великая Молдова", и посчитать всё в пользу правящей партии "Действие и солидарность". "Это будет где-то после девяти часов, кода будут подсчитывать бюллетени. Они (власти – ред.) тогда поймут, какая ситуация. Исходя из того, они примут решение не в интересах народа, а в своих интересах. Но мы будем бороться и дальше. Я уверена, много вещей выйдет наружу и многое еще изменится в ближайшее будущее. Я буду бороться до конца за народ", - подчеркнула она. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
КИШИНЕВ, 28 сен — ПРАЙМ. Апелляционная палата Молдавии оставила в силе решение ЦИК об исключении партии "Великая Молдавия" из избирательной гонки, но политформирование опротестовало его в Высшей судебной инстанции, сообщила РИА Новости экс-прокурор по борьбе с коррупцией, лидер политсилы Виктория Фуртунэ.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Накануне выборов Фуртунэ заявила РИА Новости, что партия опротестовала решение ЦИК Молдавии о снятии ее с предвыборной гонки, заседание Апелляционной палаты состоится в 9.00 (совпадает с мск) в день выборов. В день выборов политик рассказала РИА Новости, что знает о решении снять политформирование с выборов, и что оно намеренно затягивается судами, чтобы использовать голоса, высказанные за нее, в пользу правящей в стране политсилы - партии "Действие и солидарность" (ПДС). Политиктакже отметила, что в случае снятия политформирования с выборов готова идти до конца и обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
"Апелляционная палата оставила в силе решение ЦИК об исключении партии с выборов. Но мы уже опротестовали это в Высшей судебной палате", - сказала Фуртунэ.
По ее словам, она с самого утра знала, что будет принято именно такое решение и специально будут так долго длиться судебные разбирательства в день выборов, до ночи, чтобы аннулировать бюллетени, в которых были голоса за партию "Великая Молдова", и посчитать всё в пользу правящей партии "Действие и солидарность".
"Это будет где-то после девяти часов, кода будут подсчитывать бюллетени. Они (власти – ред.) тогда поймут, какая ситуация. Исходя из того, они примут решение не в интересах народа, а в своих интересах. Но мы будем бороться и дальше. Я уверена, много вещей выйдет наружу и многое еще изменится в ближайшее будущее. Я буду бороться до конца за народ", - подчеркнула она.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Игорь Додон
Власти Молдавии готовятся аннулировать выборы, считает Додон
12:57
 
