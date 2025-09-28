https://1prime.ru/20250928/zelenskiy-862920213.html
Зеленский заявил о большой вероятности блэкаута на Украине
Зеленский заявил о большой вероятности блэкаута на Украине
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина может оказаться в условиях отключения электричества, сообщает Telegram-канал Страна.ua. "Зеленский отметил, что Россия планирует отключение электроэнергии для Украины этой осенью", — говорится в сообщении. Ранее, в сентябре, президент Владимир Путин отметил, что Россия долгое время терпела, когда Вооруженные силы Украины наносили удары по российской энергетической инфраструктуре, но затем начала предпринимать ответные меры. Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинским инфраструктурным объектам 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, который, согласно данным российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Атаки направлены, в частности, на энергетические объекты, оборонные предприятия, структуры военного управления и связи по всей территории страны. В то же время пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подчеркнул, что в ходе столкновений с ВСУ российские силы не наносят удары по жилым районам и объектам социальной инфраструктуры.
