Жителям Мариуполя выдали более 4700 ордеров на новые квартиры

2025-09-28T19:21+0300

ДОНЕЦК, 28 сен – ПРАЙМ. Свыше 4700 ордеров на новые квартиры в новостройках было выдано утратившим жилье людям в Мариуполе, рассказал РИА Новости мэр города Антон Кольцов. "Было выдано свыше 4700 ордеров на жилье в новостройках. Также были переданы первые 4 муниципальные квартиры. На сегодняшний день в квартирной очереди находятся 6115 человек", - сказал Кольцов. Он добавил, что в 1193 квартирах, поврежденных во время боевых действий, были выполнены ремонтно-отделочные работы, 65 многоквартирных домов были возведены с нуля, шесть объектов - в работе. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

