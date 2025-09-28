Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Жителям Мариуполя выдали более 4700 ордеров на новые квартиры - 28.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250928/zhile-862915760.html
Жителям Мариуполя выдали более 4700 ордеров на новые квартиры
Жителям Мариуполя выдали более 4700 ордеров на новые квартиры - 28.09.2025, ПРАЙМ
Жителям Мариуполя выдали более 4700 ордеров на новые квартиры
Свыше 4700 ордеров на новые квартиры в новостройках было выдано утратившим жилье людям в Мариуполе, рассказал РИА Новости мэр города Антон Кольцов. | 28.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-28T19:21+0300
2025-09-28T19:21+0300
недвижимость
бизнес
общество
рф
мариуполь
лнр
владимир путин
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/14/841441407_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bf17893b6a4fafe1fc2cd41e2e8313f5.jpg
ДОНЕЦК, 28 сен – ПРАЙМ. Свыше 4700 ордеров на новые квартиры в новостройках было выдано утратившим жилье людям в Мариуполе, рассказал РИА Новости мэр города Антон Кольцов. "Было выдано свыше 4700 ордеров на жилье в новостройках. Также были переданы первые 4 муниципальные квартиры. На сегодняшний день в квартирной очереди находятся 6115 человек", - сказал Кольцов. Он добавил, что в 1193 квартирах, поврежденных во время боевых действий, были выполнены ремонтно-отделочные работы, 65 многоквартирных домов были возведены с нуля, шесть объектов - в работе. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://1prime.ru/20250920/trassa-862546283.html
рф
мариуполь
лнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/14/841441407_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_b25d6d6a296a003916513d60162fed7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, общество , рф, мариуполь, лнр, владимир путин, минобороны рф
Недвижимость, Бизнес, Общество , РФ, Мариуполь, ЛНР, Владимир Путин, Минобороны РФ
19:21 28.09.2025
 
Жителям Мариуполя выдали более 4700 ордеров на новые квартиры

Утратившим жилье жителям Мариуполя выдали более 4700 ордеров на новые квартиры

© РИА Новости . Александр Сухов | Перейти в медиабанкМариуполь
Мариуполь - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2025
Мариуполь. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Сухов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 28 сен – ПРАЙМ. Свыше 4700 ордеров на новые квартиры в новостройках было выдано утратившим жилье людям в Мариуполе, рассказал РИА Новости мэр города Антон Кольцов.
"Было выдано свыше 4700 ордеров на жилье в новостройках. Также были переданы первые 4 муниципальные квартиры. На сегодняшний день в квартирной очереди находятся 6115 человек", - сказал Кольцов.
Он добавил, что в 1193 квартирах, поврежденных во время боевых действий, были выполнены ремонтно-отделочные работы, 65 многоквартирных домов были возведены с нуля, шесть объектов - в работе.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Проведение работ - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
На ремонт трассы "Новороссия" в Крыму выделят десять миллиардов рублей
20 сентября, 10:55
 
НедвижимостьБизнесОбществоРФМариупольЛНРВладимир ПутинМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала