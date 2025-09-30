Германия, Франция и Польша поддержали идею использовать российские активы

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Германия, Франция и Польша поддерживают идею об использовании российских замороженных активов для предоставления Украине кредита для покрытия военных нужд, говорится в совместном заявлении стран в рамках формата веймарского треугольника. "Мы приветствуем нынешнюю дискуссию о дальнейшем использовании замороженных государственных российских активов для поддержки Украины, в особенности для покрытия ее военных нужд, и притом в соответствии с международным правом и с применением подхода распределения рисков", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ. Отмечается, что Варшава, Берлин и Париж ожидают дальнейших разъяснений со стороны Европейской комиссии. Ранее издание Politico со ссылкой на документ ЕК сообщало, что Еврокомиссия предложила использовать российские замороженные активы для предоставления Украине кредита на 140 миллиардов евро. Financial Times, в свою очередь, сообщало, что Франция и ряд других стран - членов Евросоюза обеспокоены тем, что предложенная Еврокомиссией схема по использованию российских замороженных активов для предоставления Киеву кредита увеличит их государственный долг. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Германия, Франция и Польша поддерживают идею об использовании российских замороженных активов для предоставления Украине кредита для покрытия военных нужд, говорится в совместном заявлении стран в рамках формата веймарского треугольника.
"Мы приветствуем нынешнюю дискуссию о дальнейшем использовании замороженных государственных российских активов для поддержки Украины, в особенности для покрытия ее военных нужд, и притом в соответствии с международным правом и с применением подхода распределения рисков", - говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ. Отмечается, что Варшава, Берлин и Париж ожидают дальнейших разъяснений со стороны Европейской комиссии.
Ранее издание Politico со ссылкой на документ ЕК сообщало, что Еврокомиссия предложила использовать российские замороженные активы для предоставления Украине кредита на 140 миллиардов евро. Financial Times, в свою очередь, сообщало, что Франция и ряд других стран - членов Евросоюза обеспокоены тем, что предложенная Еврокомиссией схема по использованию российских замороженных активов для предоставления Киеву кредита увеличит их государственный долг.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации".
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
