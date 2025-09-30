https://1prime.ru/20250930/aktsii-862985079.html
Минфин назвал покупателя пакета акций "Союзмультфильма" у государства
Минфин назвал покупателя пакета акций "Союзмультфильма" у государства - 30.09.2025, ПРАЙМ
Минфин назвал покупателя пакета акций "Союзмультфильма" у государства
Покупателем пакета акций "Союзмультфильма" у государства стал Сбербанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T10:49+0300
2025-09-30T10:49+0300
2025-09-30T10:49+0300
экономика
союзмультфильм
акции
финансы
банки
сбербанк
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/83847/37/838473702_0:126:3073:1854_1920x0_80_0_0_790b93e945d88eb3e2543bd43fb9a0e8.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Покупателем пакета акций "Союзмультфильма" у государства стал Сбербанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "В 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства был реализован пакет акций АО "Киностудия "Союзмультфильм". Покупателем данного пакета акций выступило ПАО Сбербанк", - говорится в сообщении. "Увеличение поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от данной сделки и составило 1,118 миллиарда рублей. В бюджет в 2025 году также поступило около 30 миллиардов рублей доходов от продажи активов, изъятых в собственность РФ по решениям судов", - добавили в министерстве. Росимущество владело 100% акций АО "Киностудия "Союзмультфильм".
https://1prime.ru/20250930/lenfilm-862983389.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83847/37/838473702_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3316b30bba7b62b1ea463cd0877b25ee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзмультфильм, акции, финансы, банки, сбербанк, минфин
Экономика, Союзмультфильм, Акции, Финансы, Банки, Сбербанк, Минфин
Минфин назвал покупателя пакета акций "Союзмультфильма" у государства
Минфин: покупателем у государства пакета акций "Союзмультфильма" стал Сбербанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Покупателем пакета акций "Союзмультфильма" у государства стал Сбербанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
"В 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства был реализован пакет акций АО "Киностудия "Союзмультфильм". Покупателем данного пакета акций выступило ПАО Сбербанк", - говорится в сообщении.
"Увеличение поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от данной сделки и составило 1,118 миллиарда рублей. В бюджет в 2025 году также поступило около 30 миллиардов рублей доходов от продажи активов, изъятых в собственность РФ по решениям судов", - добавили в министерстве.
Росимущество владело 100% акций АО "Киностудия "Союзмультфильм".
Киностудия "Ленфильм" передастся в собственность Санкт-Петербурга