Минфин назвал покупателя пакета акций "Союзмультфильма" у государства

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Покупателем пакета акций "Союзмультфильма" у государства стал Сбербанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "В 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства был реализован пакет акций АО "Киностудия "Союзмультфильм". Покупателем данного пакета акций выступило ПАО Сбербанк", - говорится в сообщении. "Увеличение поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от данной сделки и составило 1,118 миллиарда рублей. В бюджет в 2025 году также поступило около 30 миллиардов рублей доходов от продажи активов, изъятых в собственность РФ по решениям судов", - добавили в министерстве. Росимущество владело 100% акций АО "Киностудия "Союзмультфильм".

