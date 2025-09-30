Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин назвал покупателя пакета акций "Союзмультфильма" у государства - 30.09.2025
Минфин назвал покупателя пакета акций "Союзмультфильма" у государства
2025-09-30T10:49+0300
2025-09-30T10:49+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Покупателем пакета акций "Союзмультфильма" у государства стал Сбербанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "В 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства был реализован пакет акций АО "Киностудия "Союзмультфильм". Покупателем данного пакета акций выступило ПАО Сбербанк", - говорится в сообщении. "Увеличение поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от данной сделки и составило 1,118 миллиарда рублей. В бюджет в 2025 году также поступило около 30 миллиардов рублей доходов от продажи активов, изъятых в собственность РФ по решениям судов", - добавили в министерстве. Росимущество владело 100% акций АО "Киностудия "Союзмультфильм".
10:49 30.09.2025
 
Минфин назвал покупателя пакета акций "Союзмультфильма" у государства

Минфин: покупателем у государства пакета акций "Союзмультфильма" стал Сбербанк

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Покупателем пакета акций "Союзмультфильма" у государства стал Сбербанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
"В 2025 году в рамках исполнения распоряжения правительства был реализован пакет акций АО "Киностудия "Союзмультфильм". Покупателем данного пакета акций выступило ПАО Сбербанк", - говорится в сообщении.
"Увеличение поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от данной сделки и составило 1,118 миллиарда рублей. В бюджет в 2025 году также поступило около 30 миллиардов рублей доходов от продажи активов, изъятых в собственность РФ по решениям судов", - добавили в министерстве.
Росимущество владело 100% акций АО "Киностудия "Союзмультфильм".
Киностудия "Ленфильм" передастся в собственность Санкт-Петербурга
10:03
 
