Российский рынок акций перешел к снижению - 30.09.2025
Российский рынок акций перешел к снижению
2025-09-30T11:35+0300
2025-09-30T11:35+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению и в основную торговую сессию вторника торгуется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.25 мск снижался на 0,25%, до 2677,28 пункта, ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально повышался до 2692,39 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях к 11.26 мск снижался на 0,63%, до 1065,66 пункта. В частности, дешевеют бумаги ЮГК (-1,8%), ПИКа (-1,4%), ММК (-1,4%). Дорожают бумаги "Полюса" (+0,7%), "Эн+ груп" (+0,7%), префы "Транснефти" (+0,9%). Целевой диапазон на вторник: 2630-2700 пунктов, прогнозирует Богдан Зварич из банка ПСБ. "При этом сохранение давления на российские акции может привести к смещению рынка в сторону нижней границы данного коридора. Способствовать этому будет дальнейшая неопределенность по геополитике и пересмотр инвесторами ожиданий по ставке", - добавляет он. "Добавляет негатива в динамику индекса Мосбиржи упавшая в цене нефть. Против акций играет и сильно укрепившийся накануне рубль", - рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
11:35 30.09.2025
 
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению и в основную торговую сессию вторника торгуется в умеренном минусе, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.25 мск снижался на 0,25%, до 2677,28 пункта, ранее во вторник индекс Мосбиржи максимально повышался до 2692,39 пункта. Индекс Мосбиржи в юанях к 11.26 мск снижался на 0,63%, до 1065,66 пункта.
В частности, дешевеют бумаги ЮГК (-1,8%), ПИКа (-1,4%), ММК (-1,4%). Дорожают бумаги "Полюса" (+0,7%), "Эн+ груп" (+0,7%), префы "Транснефти" (+0,9%).
Целевой диапазон на вторник: 2630-2700 пунктов, прогнозирует Богдан Зварич из банка ПСБ. "При этом сохранение давления на российские акции может привести к смещению рынка в сторону нижней границы данного коридора. Способствовать этому будет дальнейшая неопределенность по геополитике и пересмотр инвесторами ожиданий по ставке", - добавляет он.
"Добавляет негатива в динамику индекса Мосбиржи упавшая в цене нефть. Против акций играет и сильно укрепившийся накануне рубль", - рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
Минфин предложил порядок освобождения компаний от НДФЛ с продажи акций
