Российский рынок акций снижается днем вторника - 30.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается днем вторника
2025-09-30T15:40+0300
2025-09-30T15:40+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем вторника на ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.35 мск снижался на 0,53% до 2 669,98 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,89%, до 65,82 доллара за баррель. Давление на рынок оказывают напряженная внешнеполитическая обстановка, в частности, подготовка 19 пакета санкций Евросоюза, комментирует Максим Федосов из УК "Первая". Фондовый рынок, который снизился до текущих значений впервые с июля 2025 года, если падение продолжится, может обновить годовые минимумы, делится Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Продолжающееся снижение котировок нефти также усугубляет ситуацию для российских акций, добавил эксперт. "Необходимо отметить, что текущее снижение рыночных показателей обусловлено не столько появлением новых негативных факторов, сколько исчерпанием потенциала для дальнейшего роста. Инвесторы проявляют осторожность, фиксируя прибыль и пересматривая инвестиционные стратегии в условиях неопределенности", - отмечает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста акции "М.Видео" (+12,78%), "Магнита" (+2,59%), "ЭН+ Груп" (+1,04%), ЛСР (+0,70%), расписки Ozon (+0,56%). В лидерах снижения акции "Соллерса" (−4,35%), ММК (-2,82%), ОГК-2 (-2,76%), "ВК" (-2,66%), префы "Мечела" (-2,44%). ПРОГНОЗЫ "В основную торговую сессию мы ожидаем продолжения нисходящего тренда по индексу Мосбиржи. Диапазон может составить 2665-2675 пунктов к концу торговой сессии", - прогнозирует Попова. В случае отсутствия новых негативных новостей закрытие индекса будет в отрицательной зоне в диапазоне 2650-2675 в течение дня, заключил Лозовой.
15:40 30.09.2025
 
Российский рынок акций снижается днем вторника

Российский рынок акций снижается во вторник днем на ряде факторов

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
Котировки, сток. Архивное фото
© Unsplash/Anne Nygård
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует снижение днем вторника на ряде факторов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.35 мск снижался на 0,53% до 2 669,98 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,89%, до 65,82 доллара за баррель.
Давление на рынок оказывают напряженная внешнеполитическая обстановка, в частности, подготовка 19 пакета санкций Евросоюза, комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
Фондовый рынок, который снизился до текущих значений впервые с июля 2025 года, если падение продолжится, может обновить годовые минимумы, делится Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам".
Продолжающееся снижение котировок нефти также усугубляет ситуацию для российских акций, добавил эксперт.
"Необходимо отметить, что текущее снижение рыночных показателей обусловлено не столько появлением новых негативных факторов, сколько исчерпанием потенциала для дальнейшего роста. Инвесторы проявляют осторожность, фиксируя прибыль и пересматривая инвестиционные стратегии в условиях неопределенности", - отмечает Валерия Попова из ИК "Риком-траст".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста акции "М.Видео" (+12,78%), "Магнита" (+2,59%), "ЭН+ Груп" (+1,04%), ЛСР (+0,70%), расписки Ozon (+0,56%).
В лидерах снижения акции "Соллерса" (−4,35%), ММК (-2,82%), ОГК-2 (-2,76%), "ВК" (-2,66%), префы "Мечела" (-2,44%).

ПРОГНОЗЫ

"В основную торговую сессию мы ожидаем продолжения нисходящего тренда по индексу Мосбиржи. Диапазон может составить 2665-2675 пунктов к концу торговой сессии", - прогнозирует Попова.
В случае отсутствия новых негативных новостей закрытие индекса будет в отрицательной зоне в диапазоне 2650-2675 в течение дня, заключил Лозовой.
