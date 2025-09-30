Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На имущество генерала МВД Панова наложили арест после обвинений во взятках - 30.09.2025
На имущество генерала МВД Панова наложили арест после обвинений во взятках
На имущество генерала МВД Панова наложили арест после обвинений во взятках - 30.09.2025, ПРАЙМ
На имущество генерала МВД Панова наложили арест после обвинений во взятках
На имущество экс-замначальника тыла внутренних войск МВД РФ генерала Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки, наложен арест на общую сумму свыше 240... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T13:55+0300
2025-09-30T13:55+0300
россия
ск рф
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. На имущество экс-замначальника тыла внутренних войск МВД РФ генерала Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки, наложен арест на общую сумму свыше 240 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России – заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2012 году госзаказчик заключил с ООО "СК Ремстройторг" контракт на сумму свыше 2,5 миллиардов рублей по строительству в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова, и он в 2012–2014 годах через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в 37 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении данного госконтракте. При этом условия контракта выполнены не были. Панов арестован. Как ранее сообщал СК, у него изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, которые он оформлял на родственников.
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_480e0cebb04021e0e488aaa215c7fc87.jpg
россия, ск рф, мвд
РОССИЯ, СК РФ, МВД
13:55 30.09.2025
 
На имущество генерала МВД Панова наложили арест после обвинений во взятках

На имущество обвиняемого во взятках генерала МВД Панова наложили арест на 240 млн руб

© РИА Новости . Евгений Одиноков
Автомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. На имущество экс-замначальника тыла внутренних войск МВД РФ генерала Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки, наложен арест на общую сумму свыше 240 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России – заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2012 году госзаказчик заключил с ООО "СК Ремстройторг" контракт на сумму свыше 2,5 миллиардов рублей по строительству в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова, и он в 2012–2014 годах через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в 37 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении данного госконтракте. При этом условия контракта выполнены не были.
Панов арестован. Как ранее сообщал СК, у него изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, которые он оформлял на родственников.
