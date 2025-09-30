https://1prime.ru/20250930/asv-863005556.html

Суд отказал АСВ во взыскании убытков с экс-топов Интерпромбанка

2025-09-30T19:05+0300

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей Агентству по страхованию вкладов во взыскании около 10,2 миллиарда рублей с бывших руководителей обанкротившегося Интерпромбанка, включая бывшего основного акционера – основателя нефтеперерабатывающей группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу АСВ на вынесенное в апреле определение арбитражного суда Москвы. Ответчиками в заявлении, поданном в мае 2022 года, указаны Мазуров, экс-предправления банка Василий Зипухо и Павел Шмаров, совладелица и экс-председатель совета директоров Наталья Демидова, экс-члены правления Мария Кадулина и Ольга Лобанова. В вину ответчикам конкурсный управляющий ставил действия по формированию безнадежной ссудной и приравненной к ней задолженности, предоставление банковских гарантий по заведомо невозвратным обязательствам ООО "ТИС" и ООО "Аксиома Менеджмент", заключение и исполнение ряда сделок, в результате которых ссудная задолженность ООО "НефтьГазИндустрия" стала безнадежной ко взысканию. Суд, отказывая АСВ в требованиях, указал, что "ответчики действовали разумно и экономически обоснованно, с соблюдением норм действующего законодательства, убытки должнику вменяемыми действиями контролирующих лиц причинены не были". Ранее арбитражные суды трех инстанций отказали АСВ в аресте имущества бывших контролирующих лиц Интерпромбанка. АСВ ранее поясняло, что в Интерпромбанке совершались действия по формированию безнадежной задолженности и предоставлению банковских гарантий по заведомо невозвратным обязательствам. Кроме того, контролировавшими банк лицами выплачивались дивиденды акционерам и премии топ-менеджменту при наличии у банка признаков банкротства. В результате этих действий банку были причинены убытки. ЦБ РФ в 2021 году отозвал у Интерпромбанка лицензию на осуществление банковских операций. На тот момент, согласно данным ЦБ, он занимал 151-е место в банковской системе РФ. Мазуров с 2010 года был членом совета директоров, а до 2019 года владел пакетом акций в 21,19%. Мазурова задержали в июле 2019 года. Симоновский райсуд в декабре 2023 года приговорил его к 10 годам колонии. Бизнесмену и его подельникам было предъявлено обвинение по пяти эпизодам мошенничества, в хищении чужого имущества и причинении тяжкого вреда здоровью.

