Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР преимущественно растут во вторник - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250930/atr-862980368.html
Фондовые индексы АТР преимущественно растут во вторник
Фондовые индексы АТР преимущественно растут во вторник - 30.09.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР преимущественно растут во вторник
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на последних торгах квартала преимущественно растут после выхода статистики деловой активности в | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T07:59+0300
2025-09-30T07:59+0300
экономика
рынок
индексы
торги
атр
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на последних торгах квартала преимущественно растут после выхода статистики деловой активности в Китае и решений центрального банка Австралии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,4%, до 3 878,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2 520,1 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,21%, до 26 568 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,07%, до 3 428,7 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 поднимается на 0,02%, до 8 864,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,12%, до 45 096,5 пункта. Рынки оценивают сведения о состоянии экономики стран. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Китая, по версии Rating Dog (ранее - издание Caixin) снизился до 52,9 пункта с 53 пунктов в августе, рынки ожидали более сильного снижения, до 52,3 пункта. Композитный индекс - в промышленности и сфере услуг Китая - увеличился до 52,5 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 52 пунктов. Инвесторы оценивают и решение центрального банка Австралии относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики. Регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,6%, что соответствует ожиданиям аналитиков.
https://1prime.ru/20250930/aktsii-862980248.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_206:0:3889:2762_1920x0_80_0_0_f58f093d0eb85eca2b375cd5f0334311.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, атр
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, АТР
07:59 30.09.2025
 
Фондовые индексы АТР преимущественно растут во вторник

Фондовые индексы АТР в основном растут после выхода данных в Китае и Австралии

Биржи АТР
Биржи АТР
Биржи АТР. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на последних торгах квартала преимущественно растут после выхода статистики деловой активности в Китае и решений центрального банка Австралии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,4%, до 3 878,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2 520,1 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,21%, до 26 568 пунктов.
Южнокорейский KOSPI опускается на 0,07%, до 3 428,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,02%, до 8 864,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,12%, до 45 096,5 пункта.
Рынки оценивают сведения о состоянии экономики стран. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Китая, по версии Rating Dog (ранее - издание Caixin) снизился до 52,9 пункта с 53 пунктов в августе, рынки ожидали более сильного снижения, до 52,3 пункта.
Композитный индекс - в промышленности и сфере услуг Китая - увеличился до 52,5 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 52 пунктов.
Инвесторы оценивают и решение центрального банка Австралии относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики. Регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,6%, что соответствует ожиданиям аналитиков.
Котировки, сток
Российский рынок акций повышается во вторник утром
07:58
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиАТР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала