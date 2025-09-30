https://1prime.ru/20250930/atr-862980368.html

Фондовые индексы АТР преимущественно растут во вторник

Фондовые индексы АТР преимущественно растут во вторник - 30.09.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно растут во вторник

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на последних торгах квартала преимущественно растут после выхода статистики деловой активности в | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T07:59+0300

2025-09-30T07:59+0300

2025-09-30T07:59+0300

экономика

рынок

индексы

торги

атр

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75763/81/757638123_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_eb339dab1bb6e9ef0c2d50523bc89e3e.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на последних торгах квартала преимущественно растут после выхода статистики деловой активности в Китае и решений центрального банка Австралии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимается на 0,4%, до 3 878,13 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2 520,1 пункта; гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,21%, до 26 568 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,07%, до 3 428,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,02%, до 8 864,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,12%, до 45 096,5 пункта. Рынки оценивают сведения о состоянии экономики стран. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Китая, по версии Rating Dog (ранее - издание Caixin) снизился до 52,9 пункта с 53 пунктов в августе, рынки ожидали более сильного снижения, до 52,3 пункта. Композитный индекс - в промышленности и сфере услуг Китая - увеличился до 52,5 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 52 пунктов. Инвесторы оценивают и решение центрального банка Австралии относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики. Регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,6%, что соответствует ожиданиям аналитиков.

https://1prime.ru/20250930/aktsii-862980248.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, атр