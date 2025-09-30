https://1prime.ru/20250930/atr-862988696.html

Фондовые индексы АТР во вторник закрылись преимущественно ростом

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно показали рост, участники рынка оценивали статистические данные по макроэкономике стран региона, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,52%, до 3 882,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,59%, до 2 523,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,87%, до 26 855,56 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,06%, до 3 429 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,09%, до 8 854,4 пункта, японский Nikkei 225 увеличился на 0,05%, до 45 067,5 пункта. Участники рынка во вторник оценивали данные по макростатистике региона. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Китая, по версии Rating Dog (ранее - издание Caixin), снизился до 52,9 пункта с 53 пунктов в августе, рынки ожидали более сильного снижения, до 52,3 пункта. Композитный индекс - в промышленности и сфере услуг Китая - увеличился до 52,5 пункта с 51,9 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 52 пункта. Зичун Хуан (Zichun Huang), аналитик Capital Economics, мнение которой приводит агентство Рейтер, сомневается, что "экономика страны находится на пороге устойчивого восстановления". "Проблема избыточных мощностей сохраняется, а ценовые компоненты выпуска снизились, что указывает на закрепившееся дефляционное давление", - отметила эксперт. Инвесторы также обратили внимание на решение ЦБ Австралии относительно дальнейшего курса кредитно-денежной политики. Регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,6%, что соответствует ожиданиям аналитиков.

