Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата
ВЕНА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский дипломат объявлен персоной нон-грата и покинул Австрию, сообщает новостное агентство APA со ссылкой на ответ представителя МИД страны. По данным APA, дипломат объявлен персоной нон-грата. "Он уже покинул федеральную территорию", - цитирует агентство слова представителя ведомства.
