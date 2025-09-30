Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата - 30.09.2025
Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата
ВЕНА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский дипломат объявлен персоной нон-грата и покинул Австрию, сообщает новостное агентство APA со ссылкой на ответ представителя МИД страны. По данным APA, дипломат объявлен персоной нон-грата. "Он уже покинул федеральную территорию", - цитирует агентство слова представителя ведомства.
австрия, россия, мид
Политика, АВСТРИЯ, РОССИЯ, МИД
17:39 30.09.2025
 
Австрия объявила персоной нон-грата российского дипломата

APA: российский дипломат объявлен персоной нон-грата и покинул Австрию

© flickr.com / James CridlandФлаг Австрии
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Флаг Австрии. Архивное фото
© flickr.com / James Cridland
ВЕНА, 30 сен - ПРАЙМ. Российский дипломат объявлен персоной нон-грата и покинул Австрию, сообщает новостное агентство APA со ссылкой на ответ представителя МИД страны.
По данным APA, дипломат объявлен персоной нон-грата.
"Он уже покинул федеральную территорию", - цитирует агентство слова представителя ведомства.
Политика
 
 
Заголовок открываемого материала