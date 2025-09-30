https://1prime.ru/20250930/avtomobili-863008969.html

В Белоруссии начали производство автомобилей для инвалидов

МИНСК, 30 сен – ПРАЙМ. Автомобили для людей с ограниченными возможностями начали производить в Белоруссии, пока их собирают из китайских комплектующих, но планируют локализацию производства, сообщил РИА Новости директор предприятия "Лада ОМС Техно" Андрей Августинович. Машина выставлена на международной промышленной выставке "Иннопром. Беларусь" в Минске. На территории бывшего СССР автомобили для инвалидов не производили 30 лет. "На территории Советского Союза, если вспомните последние автомобили, это, наверное, "Ока" была, и "Таврия". Это просто был автомобиль, который людям выдавался, и на этом все заканчивалось. У нас идея, концепция другая. Мы отошли от того, что инвалидов кто-то перевозит, транспортирует, обеспечивает ему условия. Человек должен обеспечить себя сам без посторонней помощи", - сказал Августинович. По его словам, колясочник может обойтись без посторонней помощи. "Если даже колясочник - он сел в коляску, подъехал к автомобилю самостоятельно, загрузился, разместил коляску и поехал туда, куда ему надо, на работу, в органы здравоохранения, в библиотеку. Он перемещается сам. Ему не надо помощи. И вот это основное. Автомобиль маленький, компактный, легко обслуживается. Его, собственно говоря, практически не надо обслуживать", - рассказал директор предприятия. Загрузочная платформа для коляски может находиться и со стороны водителя, и с пассажирской стороны. "Если у кого-то протез и коляска не нужна, - соответственно, будет полноценный автомобиль, только с ручным управлением", - сказал Августинович. По его словам, это электромобиль, у которого есть как быстрая зарядка, так и медленная, запас хода составляет 220 километров. "Так что куда угодно можно здесь добраться. В среднем человек по городу, как по Минску, больше 30 километров не проезжает. На 3-4 дня заряда хватает. Люди живут, как правило, на первых этажах. На первом этаже можно зарядить даже от обычной розетки. Если у человека частный дом, то это вообще идеальный вариант, - приехал, зарядился за ночь", - сказал Августинович. Базовая модель автомобиля стоит 27 тысяч белорусских рублей, это примерно 9 тысяч долларов. "Это бюджетный автомобиль, причем у него есть все необходимые функции – кондиционер, подогрев, для зимы - обогрев зеркал, электроподъемники, АБС, корректировка давления шин", - сказал собеседник агентства. По его словам, пока это китайский автомобиль. "Автомобиль качественный, поэтому мы решили на его базе начать производство. Дальше мы будем увеличивать модельный ряд, но концепция будет оставаться. Основное, что мы хотим – сделать производство здесь, на территории Республики Беларусь. Вполне возможно, мы и на территорию Российской Федерации производство также перенесем, потому что утильсбор и пошлины пока никто не отменил. Но тем не менее, мы планируем локализовывать производство. У нас много партнеров, в том числе, к примеру, "Росатом", с которым мы готовы по батареям сотрудничать, что позволит увеличится балльность при локализации, и, соответственно, объем продаж будет совершенно другой. И условия продаж будут другие, тот же утильсбор "отойдет". Пока он на китайской основе", - сказал Августинович. Он сообщил, что машину испытывали колясочники, один из которых был на стенде компании. Отвечая на вопросы РИА Новости, мужчина сказал, что машина удобная. "Если есть замечания, мы высказываем", - сказал он.

