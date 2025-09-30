https://1prime.ru/20250930/banki-862993184.html

В "Национальном банке сбережений" отметили связи банков России и БРИКС

В "Национальном банке сбережений" отметили связи банков России и БРИКС

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Банки стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки выстраивают более тесные связи с российскими финансовыми институтами, что позволяет бизнесу проводить прямые расчеты без дополнительных посредников и снижать расходы на международные платежи, а особая роль в этом процессе принадлежит странам БРИКС, заявила РИА Новости заместитель председателя правления "Национального банка сбережений" Елена Марчук. "Для компаний, работающих во внешнеэкономической сфере, именно корреспондентские связи влияют на стоимость и скорость расчетов. Начиная с 2014 года, а особенно после начала СВО, число зарубежных банков, готовых открывать счета российским партнерам, резко сократилось. В результате платежи стали проходить через нескольких посредников, что увеличило комиссии и сроки", - сказала она в кулуарах круглого стола, проводимого Ассоциацией экспортеров и импортеров по финансовым отношениям в БРИКС, состоявшегося в рамках Международного дня торговли. Но сегодня, по ее словам, ситуация меняется благодаря переориентации на дружественные юрисдикции. "Банки стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки выстраивают более тесные связи с российскими финансовыми институтами. Особая роль принадлежит странам БРИКС, которые на последнем саммите подтвердили курс на расчеты в нацвалютах и развитие собственных каналов обмена финансовыми сообщениями", - подчеркнула собеседница агентства. Марчук добавила, что восстановление корреспондентских отношений с банками Вьетнама, Индии, Китая и других партнеров уже позволяет бизнесу снижать расходы на международные переводы. "Появляется возможность проводить прямые расчеты без дополнительных посредников. Для экспортеров это ускоряет поступление выручки, для импортеров - снижает стоимость закупок и делает сроки предсказуемыми", - заметила эксперт. Она также отметила растущий интерес к многосторонним механизмам. "Обсуждается расширение роли Нового банка развития БРИКС, который может предложить унифицированные правила расчетов и кредитные линии для поддержки торговли. Ведется работа по созданию единых стандартов комплаенса и обмена информацией, что повысит доверие и снизит риски блокировок", - добавила она. С ее точки зрения, перспективы рынка будут зависеть от того, насколько быстро удастся выстроить устойчивые платежные коридоры в рамках БРИКС и других дружественных объединений. "Тренд на диверсификацию расчетных систем уже очевиден: бизнес получает альтернативные маршруты переводов, а государства - инструменты укрепления экономического суверенитета. В ближайшие годы число прямых корреспондентских связей между банками России и стран БРИКС будет расти, а стоимость международных платежей - снижаться", - заключила Марчук.

