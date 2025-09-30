Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские банки добавят в приложения функции для пострадавших от аферистов - 30.09.2025
Российские банки добавят в приложения функции для пострадавших от аферистов
2025-09-30T14:31+0300
2025-09-30T14:31+0300
мошенничество
финансы
банки
банк россии
общество
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Системно значимые российские банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - соответствующее требование Банка России начнет действовать с 1 октября, напомнили в регуляторе. "С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года", - говорится в сообщении ЦБ. Там отметили, что в соответствии с законодательством пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Способ обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Для этого, как правило, приходится обращаться в отделение банка. "Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно", - указали в ЦБ. Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. В этом документе, который нужен для обращения в полицию, указываются необходимые для расследования факта мошенничества данные, например способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег. Банк России отмечает, что с данным нововведением процедура обращения в банк и полицию для пострадавших станет удобнее и быстрее.
финансы, банки, банк россии, общество
Мошенничество, Финансы, Банки, Банк России, Общество
14:31 30.09.2025
 
© РИА Новости . Сгенерировано ИИМолодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону
Молодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону. Архивное фото
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Системно значимые российские банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников - соответствующее требование Банка России начнет действовать с 1 октября, напомнили в регуляторе.
"С 1 октября 2025 года системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке платежных услуг обязаны дополнить свои мобильные приложения функционалом для пострадавших от мошенников. Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года", - говорится в сообщении ЦБ.
Там отметили, что в соответствии с законодательством пострадавшие от финансового мошенничества, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк заявление о несогласии с операцией. Способ обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Для этого, как правило, приходится обращаться в отделение банка.
"Такой функционал позволит гражданам, у которых похитили деньги, подать в банк заявление дистанционно", - указали в ЦБ.
Также с 1 октября крупные банки должны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. В этом документе, который нужен для обращения в полицию, указываются необходимые для расследования факта мошенничества данные, например способ совершения перевода, реквизиты операции, информация о получателе денег.
Банк России отмечает, что с данным нововведением процедура обращения в банк и полицию для пострадавших станет удобнее и быстрее.
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Пенсионер в Петербурге передал мошенникам более 15 миллионов рублей
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
