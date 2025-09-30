https://1prime.ru/20250930/banknota-862987889.html
Совет директоров Банка России одобрил дизайн новой банкноты в 1000 рублей
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Совет директоров ЦБ РФ одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты номиналом 1000 рублей, полным ходом идет подготовка к ее презентации, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам Банка России."Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках. Могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн голосования", - сказала она.Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты.
