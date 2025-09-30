https://1prime.ru/20250930/banknota-862987889.html

Совет директоров Банка России одобрил дизайн новой банкноты в 1000 рублей

Совет директоров Банка России одобрил дизайн новой банкноты в 1000 рублей - 30.09.2025, ПРАЙМ

Совет директоров Банка России одобрил дизайн новой банкноты в 1000 рублей

Совет директоров ЦБ РФ одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты номиналом 1000 рублей, полным ходом идет подготовка к ее презентации, сообщила глава... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T12:08+0300

2025-09-30T12:08+0300

2025-09-30T12:20+0300

экономика

банк россии

финансы

банки

эльвира набиуллина

гознак

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Совет директоров ЦБ РФ одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты номиналом 1000 рублей, полным ходом идет подготовка к ее презентации, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам Банка России."Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках. Могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения, предпочтения граждан, итоги онлайн голосования", - сказала она.Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование за символы для новой банкноты.

https://1prime.ru/20250930/stavka-862985717.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, финансы, банки, эльвира набиуллина, гознак