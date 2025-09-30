https://1prime.ru/20250930/banknota-862989025.html

В ЦБ рассказали о сроках по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей

экономика

банк россии

финансы

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Точные сроки по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей будут определены позже, ЦБ РФ нацелен на второе полугодие 2026 года, сообщил зампред Банка России Сергей Белов на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам."Точные сроки, когда мы представим новую банкноту 500 рублей, будут определены позже, но мы нацелены на второе полугодие следующего года", - сказал он.

