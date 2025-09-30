https://1prime.ru/20250930/banknota-862989025.html
В ЦБ рассказали о сроках по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей
В ЦБ рассказали о сроках по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей - 30.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о сроках по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей
Точные сроки по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей будут определены позже, ЦБ РФ нацелен на второе полугодие 2026 года, сообщил зампред Банка России... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T12:37+0300
2025-09-30T12:37+0300
2025-09-30T12:45+0300
экономика
банк россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Точные сроки по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей будут определены позже, ЦБ РФ нацелен на второе полугодие 2026 года, сообщил зампред Банка России Сергей Белов на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам."Точные сроки, когда мы представим новую банкноту 500 рублей, будут определены позже, но мы нацелены на второе полугодие следующего года", - сказал он.
https://1prime.ru/20250930/banknota-862987889.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, финансы
Экономика, Банк России, Финансы
В ЦБ рассказали о сроках по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей
Белов: ЦБ нацелен выпустить новую банкноту в 500 рублей во втором полугодии 2026 года
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Точные сроки по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей будут определены позже, ЦБ РФ нацелен на второе полугодие 2026 года, сообщил зампред Банка России Сергей Белов на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам.
"Точные сроки, когда мы представим новую банкноту 500 рублей, будут определены позже, но мы нацелены на второе полугодие следующего года", - сказал он.
Совет директоров Банка России одобрил дизайн новой банкноты в 1000 рублей