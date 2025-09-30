Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ рассказали о сроках по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей - 30.09.2025, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали о сроках по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей
2025-09-30T12:37+0300
2025-09-30T12:45+0300
экономика
банк россии
финансы
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Точные сроки по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей будут определены позже, ЦБ РФ нацелен на второе полугодие 2026 года, сообщил зампред Банка России Сергей Белов на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам."Точные сроки, когда мы представим новую банкноту 500 рублей, будут определены позже, но мы нацелены на второе полугодие следующего года", - сказал он.
банк россии, финансы
Экономика, Банк России, Финансы
12:37 30.09.2025 (обновлено: 12:45 30.09.2025)
 
© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Точные сроки по выпуску обновленной банкноты в 500 рублей будут определены позже, ЦБ РФ нацелен на второе полугодие 2026 года, сообщил зампред Банка России Сергей Белов на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам.
"Точные сроки, когда мы представим новую банкноту 500 рублей, будут определены позже, но мы нацелены на второе полугодие следующего года", - сказал он.
Теплоход Метеор - символ обновленной банкноты 1000 рублей
Совет директоров Банка России одобрил дизайн новой банкноты в 1000 рублей
12:08
 
ЭкономикаБанк РоссииФинансы
 
 
