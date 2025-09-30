https://1prime.ru/20250930/batarei-863008485.html

РЭНЕРА расширит поставки батарей для электротранспорта в Белоруссии

РЭНЕРА расширит поставки батарей для электротранспорта в Белоруссии - 30.09.2025, ПРАЙМ

РЭНЕРА расширит поставки батарей для электротранспорта в Белоруссии

Компании РЭНЕРА из топливного дивизиона "Росатома" расширяет поставки батарей для электротранспорта, который производится в Белоруссии, сообщил журналистам... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T20:14+0300

2025-09-30T20:14+0300

2025-09-30T20:14+0300

бизнес

белоруссия

москва

санкт-петербург

росатом

белаз

норникель

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg

МИНСК, 30 сен – ПРАЙМ. Компании РЭНЕРА из топливного дивизиона "Росатома" расширяет поставки батарей для электротранспорта, который производится в Белоруссии, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЭНЕРА Александр Павлюк. Павлюк участвовал в дискуссии "Высшая передача: автопромышленность и компонентная база – лучшие практики и будущее отрасли" в рамках деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РЭНЕРА –дочерний неядерный бизнес "Росатома", входит в топливную компанию ТВЭЛ. Это вертикально интегрированная производственная компания, которая занимается технологией производства литий-ионных накопителей энергии для электротранспорта и для стационарных систем. "У нас уже подписаны соглашения, которые переводят в практическую плоскость наши проекты. Например, с компаниями БЕЛАЗ и "Норникель" мы подписали соглашение об опытной эксплуатации со следующего года карьерных самосвалов полностью электрических на батареях РЭНЕРА. Кроме этого, у нас есть большое сотрудничество с МАЗом, как по перронным электробусам, так и в целом по обычным электробусам. На прошлой неделе на полях Всемирной атомной недели в Москве мы подписали соглашение о развитии сотрудничества с Белкоммашем", - сообщил Павлюк. По его словам, идет также сотрудничество с белорусской компанией БЕЛДЖИ по тем электромобилям и гибридам, которые будут производиться в Белоруссии. "Надеюсь, там также будет стоять батарея нашей компании. Кроме этого, у нас еще реализуются большие проекты государственного уровня по стационарным системам энергии. На следующей неделе, надеюсь, будет подписано соглашение с "Белэнерго" по имплементации наших батарей в энергосистему Беларуси", - сказал Павлюк. Он сообщил также, что те белорусские электробусы, которые уже ездят в Санкт-Петербурге, оснащены российской батареей. По его словам, компания стремится к тому, чтобы на горизонте 2030 года были проекты, которые будут балансировать энергосистему Белоруссии за счет стационарных накопителей энергии. "Очень большой рост электромобильности в Беларуси требует того, чтобы не только были мощности по зарядке этих электромобилей, но и требует того, чтобы система была сбалансирована. Если все электромобили сразу начнут заряжаться, то мало какие сети смогут такое выдержать", - сказал Павлюк.

https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862963587.html

белоруссия

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, белоруссия, москва, санкт-петербург, росатом, белаз, норникель, технологии