Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЭНЕРА расширит поставки батарей для электротранспорта в Белоруссии - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/batarei-863008485.html
РЭНЕРА расширит поставки батарей для электротранспорта в Белоруссии
РЭНЕРА расширит поставки батарей для электротранспорта в Белоруссии - 30.09.2025, ПРАЙМ
РЭНЕРА расширит поставки батарей для электротранспорта в Белоруссии
Компании РЭНЕРА из топливного дивизиона "Росатома" расширяет поставки батарей для электротранспорта, который производится в Белоруссии, сообщил журналистам... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T20:14+0300
2025-09-30T20:14+0300
бизнес
белоруссия
москва
санкт-петербург
росатом
белаз
норникель
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg
МИНСК, 30 сен – ПРАЙМ. Компании РЭНЕРА из топливного дивизиона "Росатома" расширяет поставки батарей для электротранспорта, который производится в Белоруссии, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЭНЕРА Александр Павлюк. Павлюк участвовал в дискуссии "Высшая передача: автопромышленность и компонентная база – лучшие практики и будущее отрасли" в рамках деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске, передает корреспондент РИА Новости. РЭНЕРА –дочерний неядерный бизнес "Росатома", входит в топливную компанию ТВЭЛ. Это вертикально интегрированная производственная компания, которая занимается технологией производства литий-ионных накопителей энергии для электротранспорта и для стационарных систем. "У нас уже подписаны соглашения, которые переводят в практическую плоскость наши проекты. Например, с компаниями БЕЛАЗ и "Норникель" мы подписали соглашение об опытной эксплуатации со следующего года карьерных самосвалов полностью электрических на батареях РЭНЕРА. Кроме этого, у нас есть большое сотрудничество с МАЗом, как по перронным электробусам, так и в целом по обычным электробусам. На прошлой неделе на полях Всемирной атомной недели в Москве мы подписали соглашение о развитии сотрудничества с Белкоммашем", - сообщил Павлюк. По его словам, идет также сотрудничество с белорусской компанией БЕЛДЖИ по тем электромобилям и гибридам, которые будут производиться в Белоруссии. "Надеюсь, там также будет стоять батарея нашей компании. Кроме этого, у нас еще реализуются большие проекты государственного уровня по стационарным системам энергии. На следующей неделе, надеюсь, будет подписано соглашение с "Белэнерго" по имплементации наших батарей в энергосистему Беларуси", - сказал Павлюк. Он сообщил также, что те белорусские электробусы, которые уже ездят в Санкт-Петербурге, оснащены российской батареей. По его словам, компания стремится к тому, чтобы на горизонте 2030 года были проекты, которые будут балансировать энергосистему Белоруссии за счет стационарных накопителей энергии. "Очень большой рост электромобильности в Беларуси требует того, чтобы не только были мощности по зарядке этих электромобилей, но и требует того, чтобы система была сбалансирована. Если все электромобили сразу начнут заряжаться, то мало какие сети смогут такое выдержать", - сказал Павлюк.
https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862963587.html
белоруссия
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_50bce59e99a527c3f6bd6b448b4dadd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, белоруссия, москва, санкт-петербург, росатом, белаз, норникель, технологии
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росатом, БелАз, Норникель, Технологии
20:14 30.09.2025
 
РЭНЕРА расширит поставки батарей для электротранспорта в Белоруссии

Компания "Росатома" расширяет поставки батарей для белорусского электротранспорта

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 30 сен – ПРАЙМ. Компании РЭНЕРА из топливного дивизиона "Росатома" расширяет поставки батарей для электротранспорта, который производится в Белоруссии, сообщил журналистам заместитель генерального директора РЭНЕРА Александр Павлюк.
Павлюк участвовал в дискуссии "Высшая передача: автопромышленность и компонентная база – лучшие практики и будущее отрасли" в рамках деловой программы международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
РЭНЕРА –дочерний неядерный бизнес "Росатома", входит в топливную компанию ТВЭЛ. Это вертикально интегрированная производственная компания, которая занимается технологией производства литий-ионных накопителей энергии для электротранспорта и для стационарных систем.
"У нас уже подписаны соглашения, которые переводят в практическую плоскость наши проекты. Например, с компаниями БЕЛАЗ и "Норникель" мы подписали соглашение об опытной эксплуатации со следующего года карьерных самосвалов полностью электрических на батареях РЭНЕРА. Кроме этого, у нас есть большое сотрудничество с МАЗом, как по перронным электробусам, так и в целом по обычным электробусам. На прошлой неделе на полях Всемирной атомной недели в Москве мы подписали соглашение о развитии сотрудничества с Белкоммашем", - сообщил Павлюк.
По его словам, идет также сотрудничество с белорусской компанией БЕЛДЖИ по тем электромобилям и гибридам, которые будут производиться в Белоруссии.
"Надеюсь, там также будет стоять батарея нашей компании. Кроме этого, у нас еще реализуются большие проекты государственного уровня по стационарным системам энергии. На следующей неделе, надеюсь, будет подписано соглашение с "Белэнерго" по имплементации наших батарей в энергосистему Беларуси", - сказал Павлюк.
Он сообщил также, что те белорусские электробусы, которые уже ездят в Санкт-Петербурге, оснащены российской батареей.
По его словам, компания стремится к тому, чтобы на горизонте 2030 года были проекты, которые будут балансировать энергосистему Белоруссии за счет стационарных накопителей энергии.
"Очень большой рост электромобильности в Беларуси требует того, чтобы не только были мощности по зарядке этих электромобилей, но и требует того, чтобы система была сбалансирована. Если все электромобили сразу начнут заряжаться, то мало какие сети смогут такое выдержать", - сказал Павлюк.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
Вице-премьер Белоруссии рассказал о сотрудничестве с "Росатомом"
Вчера, 18:18
 
БизнесБЕЛОРУССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосатомБелАзНорникельТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала