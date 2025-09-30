https://1prime.ru/20250930/benzin-862994801.html

Бензин Аи-92 на бирже в сентябре подорожал на 6 процентов

Бензин Аи-92 на бирже в сентябре подорожал на 6 процентов - 30.09.2025, ПРАЙМ

Бензин Аи-92 на бирже в сентябре подорожал на 6 процентов

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за сентябрь выросла на 6,3%, а его средняя цена за месяц составила 72 302 рубля за тонну, что гарантирует... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T14:26+0300

2025-09-30T14:26+0300

2025-09-30T14:26+0300

энергетика

рынок

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423779_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_8b6c9d57e6e83ac2a94d5b598257cf2f.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за сентябрь выросла на 6,3%, а его средняя цена за месяц составила 72 302 рубля за тонну, что гарантирует нефтяникам выплаты по демпферу, но при увеличении порога допустимого отклонения оптовых цен на 10 процентных пунктов, следует из материалов торгов. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 10%, а дизтоплива - 20%, то выплаты обнуляются. Однако власти планируют увеличить диапазон отклонения оптовых цен на топливо на 10 процентных пунктов на период с 1 сентября, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина Аи-92. Следовательно, при этих условиях для получения компенсаций за сентябрь компании должны были продавать бензин в среднем не дороже 72 540 рублей за тонну. Только за вторник марка Аи-92 подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,02%, до 73 835 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 в сентябре снизилась на 0,78%. В то же время его стоимость к закрытию торгов вторника снизилась на 0,05% - до 79 689 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,67% - до 69 928 рублей за тонну. При этом всего за месяц оно подорожало сразу на 15,4%. Стоимость авиакеросина подскочила на 4,09%, до 77 187 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы выросла на 1,63% - до 19 205 рублей за тонну. Мазут подешевел на 0,4% - до 23 287 рублей за тонну. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.

https://1prime.ru/20250930/proverka-862986225.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, александр новак