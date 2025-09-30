Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бензин Аи-92 на бирже в сентябре подорожал на 6 процентов - 30.09.2025, ПРАЙМ
Энергетика
Бензин Аи-92 на бирже в сентябре подорожал на 6 процентов
2025-09-30T14:26+0300
2025-09-30T14:26+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за сентябрь выросла на 6,3%, а его средняя цена за месяц составила 72 302 рубля за тонну, что гарантирует нефтяникам выплаты по демпферу, но при увеличении порога допустимого отклонения оптовых цен на 10 процентных пунктов, следует из материалов торгов. Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 10%, а дизтоплива - 20%, то выплаты обнуляются. Однако власти планируют увеличить диапазон отклонения оптовых цен на топливо на 10 процентных пунктов на период с 1 сентября, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина Аи-92. Следовательно, при этих условиях для получения компенсаций за сентябрь компании должны были продавать бензин в среднем не дороже 72 540 рублей за тонну. Только за вторник марка Аи-92 подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,02%, до 73 835 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 в сентябре снизилась на 0,78%. В то же время его стоимость к закрытию торгов вторника снизилась на 0,05% - до 79 689 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,67% - до 69 928 рублей за тонну. При этом всего за месяц оно подорожало сразу на 15,4%. Стоимость авиакеросина подскочила на 4,09%, до 77 187 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы выросла на 1,63% - до 19 205 рублей за тонну. Мазут подешевел на 0,4% - до 23 287 рублей за тонну. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
рынок, александр новак
Энергетика, Рынок, Александр Новак
14:26 30.09.2025
 
Бензин Аи-92 на бирже в сентябре подорожал на 6 процентов

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за сентябрь выросла на 6,3%

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже за сентябрь выросла на 6,3%, а его средняя цена за месяц составила 72 302 рубля за тонну, что гарантирует нефтяникам выплаты по демпферу, но при увеличении порога допустимого отклонения оптовых цен на 10 процентных пунктов, следует из материалов торгов.
Демпфер платится в пользу нефтяников, только если экспортная цена топлива выше внутрироссийской. При этом, согласно действующему Налоговому кодексу, если в среднем за месяц биржевая цена бензина в РФ превысила отсечку на 10%, а дизтоплива - 20%, то выплаты обнуляются.
Однако власти планируют увеличить диапазон отклонения оптовых цен на топливо на 10 процентных пунктов на период с 1 сентября, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак.
Индикативная цена в текущем году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина Аи-92. Следовательно, при этих условиях для получения компенсаций за сентябрь компании должны были продавать бензин в среднем не дороже 72 540 рублей за тонну.
Только за вторник марка Аи-92 подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,02%, до 73 835 рублей за тонну.
Цена на бензин Аи-95 в сентябре снизилась на 0,78%. В то же время его стоимость к закрытию торгов вторника снизилась на 0,05% - до 79 689 рублей за тонну.
Летнее дизельное топливо подешевело на 0,67% - до 69 928 рублей за тонну. При этом всего за месяц оно подорожало сразу на 15,4%.
Стоимость авиакеросина подскочила на 4,09%, до 77 187 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы выросла на 1,63% - до 19 205 рублей за тонну. Мазут подешевел на 0,4% - до 23 287 рублей за тонну.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники "делятся" с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
