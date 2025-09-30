https://1prime.ru/20250930/birzhi-863002270.html
Фондовые индексы США снижаются после публикации макростатистики
2025-09-30T18:15+0300
2025-09-30T18:15+0300
2025-09-30T18:15+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник снижаются после публикации внутренней макростатистики, инвесторы оценивают также корпоративные новости и риски шатдауна правительства страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,19%, до 46 229,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,01%, до 22 589,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 6 653,68 пункта. Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США сократился в сентябре до 94,2 пункта с пересмотренного показателя августа в 97,8 пункта, прогноз составлял 96 пунктов. Акции Spotify Technology дешевеют на 5,4% после сообщения о смене руководства. Ранее компания сообщила в официальном релизе, что ее гендиректор Дэниел Эк (Daniel Ek) покинет свою должность с 1 января 2026 года, генеральными директорами станут Густав Седерстрем (Gustav Soderstrom) и Алекс Норстрем (Alex Norstrom). Также аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций компании до "нейтрально" с "покупать". Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. Обычно рынки игнорируют шатдауны, так как остановка работы правительства чаще всего длится лишь несколько дней, прокомментировал агентству Франс Пресс инвестиционный стратег Saxo Нил Уилсон (Neil Wilson). "На этот раз все может быть иначе. Глубокие политические разногласия могут привести к затягиванию процесса. Более продолжительный шатдаун может иметь серьезные последствия для акций", - предупреждает эксперт.
Американские биржи снижаются на внутренней статистике и корпоративных новостях
