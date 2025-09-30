Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.09.2025
Стоимость биткоина в этом году выросла более чем на 20 процентов
Стоимость биткоина за первые три квартала текущего года выросла более чем на 20%, следует из данных торгов. | 30.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина за первые три квартала текущего года выросла более чем на 20%, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск дешевел на 0,36% за сутки - до 113 475,23 доллара. С начала года цена криптовалюты выросла на 21,3%, с начала третьего квартала - на 5,9%, а с начала месяца - на 4,8%. Цена биткоина обновила исторический максимум в августе.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_257:0:2294:1528_1920x0_80_0_0_1c077455bb51f20c117a12d57634698c.jpg
23:04 30.09.2025
 
Стоимость биткоина в этом году выросла более чем на 20 процентов

Стоимость биткоина за первые три квартала текущего года выросла на 21,3 процента

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина за первые три квартала текущего года выросла более чем на 20%, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск дешевел на 0,36% за сутки - до 113 475,23 доллара.
С начала года цена криптовалюты выросла на 21,3%, с начала третьего квартала - на 5,9%, а с начала месяца - на 4,8%.
Цена биткоина обновила исторический максимум в августе.
