Стоимость биткоина в этом году выросла более чем на 20 процентов
Стоимость биткоина в этом году выросла более чем на 20 процентов - 30.09.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина в этом году выросла более чем на 20 процентов
30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Стоимость биткоина за первые три квартала текущего года выросла более чем на 20%, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.36 мск дешевел на 0,36% за сутки - до 113 475,23 доллара. С начала года цена криптовалюты выросла на 21,3%, с начала третьего квартала - на 5,9%, а с начала месяца - на 4,8%. Цена биткоина обновила исторический максимум в августе.
