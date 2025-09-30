https://1prime.ru/20250930/britaniya-863015212.html

В Британии выступили с серьезными угрозами в адрес России

В Британии выступили с серьезными угрозами в адрес России - 30.09.2025, ПРАЙМ

В Британии выступили с серьезными угрозами в адрес России

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме по безопасности призвал лишить Крым возможности для проживания, сообщает The Guardian. | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T23:34+0300

2025-09-30T23:34+0300

2025-09-30T23:34+0300

крым

украина

великобритания

бен уоллес

дональд трамп

владимир зеленский

the guardian

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме по безопасности призвал лишить Крым возможности для проживания, сообщает The Guardian. "Мы должны предоставить Украине средства для нанесения дальнобойных ударов, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым", — заявил Уоллес.Кроме того, бывший министр высказался за использование дальнобойных ракет Taurus для поражения Крымского моста. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что признание Крыма частью России — это приемлемая цена ради достижения мира в Украине. В апреле американский лидер резко раскритиковал Владимира Зеленского за отказ обсуждать возможность уступки территорий, отметив, что его подходы к Крыму мешают мирным переговорам с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Запада о дальнобойном вооружении препятствуют усилиям по мирному урегулированию конфликта в Украине и способствуют продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20250929/ekonomika-862958528.html

https://1prime.ru/20250929/trebovanie-862954532.html

крым

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крым, украина, великобритания, бен уоллес, дональд трамп, владимир зеленский, the guardian