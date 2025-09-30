Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии выступили с серьезными угрозами в адрес России - 30.09.2025
В Британии выступили с серьезными угрозами в адрес России
В Британии выступили с серьезными угрозами в адрес России - 30.09.2025, ПРАЙМ
В Британии выступили с серьезными угрозами в адрес России
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме по безопасности призвал лишить Крым возможности для проживания, сообщает The Guardian.
2025-09-30T23:34+0300
2025-09-30T23:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме по безопасности призвал лишить Крым возможности для проживания, сообщает The Guardian. "Мы должны предоставить Украине средства для нанесения дальнобойных ударов, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым", — заявил Уоллес.Кроме того, бывший министр высказался за использование дальнобойных ракет Taurus для поражения Крымского моста. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что признание Крыма частью России — это приемлемая цена ради достижения мира в Украине. В апреле американский лидер резко раскритиковал Владимира Зеленского за отказ обсуждать возможность уступки территорий, отметив, что его подходы к Крыму мешают мирным переговорам с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Запада о дальнобойном вооружении препятствуют усилиям по мирному урегулированию конфликта в Украине и способствуют продолжению боевых действий.
23:34 30.09.2025
 
В Британии выступили с серьезными угрозами в адрес России

Экс-министр обороны Британии Уоллес призвал "задушить Крым"

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме по безопасности призвал лишить Крым возможности для проживания, сообщает The Guardian.
"Мы должны предоставить Украине средства для нанесения дальнобойных ударов, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нужно задушить Крым", — заявил Уоллес.
Кроме того, бывший министр высказался за использование дальнобойных ракет Taurus для поражения Крымского моста.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что признание Крыма частью России — это приемлемая цена ради достижения мира в Украине. В апреле американский лидер резко раскритиковал Владимира Зеленского за отказ обсуждать возможность уступки территорий, отметив, что его подходы к Крыму мешают мирным переговорам с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Запада о дальнобойном вооружении препятствуют усилиям по мирному урегулированию конфликта в Украине и способствуют продолжению боевых действий.
