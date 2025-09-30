Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Развожаев оценил рост доходов бюджета Севастополя - 30.09.2025
Развожаев оценил рост доходов бюджета Севастополя
Развожаев оценил рост доходов бюджета Севастополя
севастополь
михаил развожаев
валентина матвиенко
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сен – ПРАЙМ. Доходы бюджета Севастополя за пять лет выросли до уровня 70% покрытия собственных расходов, целью является полное самообеспечение региона, заявил губернатор города Михаил Развожаев. "Собственные доходы растут. Если пять лет назад мы покрывали лишь часть расходов за счет собственных средств, то сегодня эта цифра приближается к 70%. Наша цель - 100% самообеспечения, независимость от федеральных дотаций и собственный бюджет развития", - написал Развожаев в своем канале в Max. Он отметил, что на данный момент правительству и заксобранию предстоит большая работа над трехлетним бюджетом региона, достижение эффективной экономической модели и 100% сбалансированности бюджета по доходам и расходам. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее отметила, что за пять лет в Севастополе в 2,5 раза вырос валовый региональный продукт, в 2,5 раза выросли собственные доходы бюджета города, идет модернизация социальной сферы.
севастополь
севастополь, михаил развожаев, валентина матвиенко
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев, Валентина Матвиенко
21:42 30.09.2025
 
Развожаев оценил рост доходов бюджета Севастополя

Развожаев: доходы бюджета Севастополя за 5 лет выросли до 70% покрытия своих расходов

Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сен – ПРАЙМ. Доходы бюджета Севастополя за пять лет выросли до уровня 70% покрытия собственных расходов, целью является полное самообеспечение региона, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Собственные доходы растут. Если пять лет назад мы покрывали лишь часть расходов за счет собственных средств, то сегодня эта цифра приближается к 70%. Наша цель - 100% самообеспечения, независимость от федеральных дотаций и собственный бюджет развития", - написал Развожаев в своем канале в Max.
Он отметил, что на данный момент правительству и заксобранию предстоит большая работа над трехлетним бюджетом региона, достижение эффективной экономической модели и 100% сбалансированности бюджета по доходам и расходам.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее отметила, что за пять лет в Севастополе в 2,5 раза вырос валовый региональный продукт, в 2,5 раза выросли собственные доходы бюджета города, идет модернизация социальной сферы.
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев, Валентина Матвиенко
 
 
