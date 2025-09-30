Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября - 30.09.2025
Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября
Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября - 30.09.2025, ПРАЙМ
Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября
Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября, сообщается на сайте VFS Global. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T16:27+0300
2025-09-30T16:27+0300
россия
чехия
визы
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/46/763384650_0:212:4057:2494_1920x0_80_0_0_31a14f6b20ccea27e8e7b8a28e0c5a68.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября, сообщается на сайте VFS Global. "Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. Двадцать шестого сентября 2025 года – последний день приёма заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года – в Москве. После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве", - говорится в сообщении на сайте. Заявления, поданные через визовые центры, после рассмотрения консульским отделом будут направлены заявителям выбранным ими способом в обычном порядке, отметили в VFS Global.
чехия
россия, чехия, визы
РОССИЯ, ЧЕХИЯ, визы
16:27 30.09.2025
 
Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября

VFS Global: визовые центры Чехии в РФ с 30 сентября прекратят свою работу

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
#Флаг Чехии. Архивное фото
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября, сообщается на сайте VFS Global.
"Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. Двадцать шестого сентября 2025 года – последний день приёма заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года – в Москве. После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве", - говорится в сообщении на сайте.
Заявления, поданные через визовые центры, после рассмотрения консульским отделом будут направлены заявителям выбранным ими способом в обычном порядке, отметили в VFS Global.
РОССИЯЧЕХИЯвизы
 
 
Заголовок открываемого материала