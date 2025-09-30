https://1prime.ru/20250930/chekhiya-862998150.html

россия

чехия

визы

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Визовые центры Чехии в России прекращают свою работу с 30 сентября, сообщается на сайте VFS Global. "Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России. Двадцать шестого сентября 2025 года – последний день приёма заявлений в региональных центрах, 29 сентября 2025 года – в Москве. После этой даты для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз следует обращаться напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве", - говорится в сообщении на сайте. Заявления, поданные через визовые центры, после рассмотрения консульским отделом будут направлены заявителям выбранным ими способом в обычном порядке, отметили в VFS Global.

чехия

