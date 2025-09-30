Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: "Детский мир" заинтересовал инвесторов новыми сегментами бизнеса - 30.09.2025
СМИ: "Детский мир" заинтересовал инвесторов новыми сегментами бизнеса
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир" получила запрос от потенциальных инвесторов о возможном участии в капитале компании, сообщает "РБК Инвестиции" со ссылкой на источник, близкий к совету директоров ретейлера.Компания "готова рассматривать предложения о вхождении в капитал "Детского мира" для получения дополнительных инвестиций", при этом "говорить сейчас о конкретных сделках преждевременно", приводит издание слова источника.Инвесторы проявляют интерес к ГК "Детский мир" на фоне роста ее новых направлений бизнеса, включая мультикатегорийный дискаунтер "Еще" и магазины товаров для животных "Зоозавр". Эти сети насчитывают уже более 400 точек и по итогам года ожидается кратный рост их доли рынка, сообщила компания. "Детский мир" является крупнейшим ретейлером детских товаров и продолжает увеличивать долю рынка.По данным компании, общий оборот группы "‎Детский мир" по итогам 2024 года вырос на 12% до 255 миллиардов рублей, рентабельность по EBITDA приблизилась к уровню 10%. На август 2025 года в структуру группы входили 1 900 магазинов в России, Казахстане и Беларуси, включая "Детский мир", "Детмир мини", "Зоозавр" и "Еще", онлайн-платформа, а также собственный маркетплейс."У "Детского мира" есть широкая база лояльных покупателей, которая может стать ядром и для новых направлений", - считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Он отмечает, что рынок детских товаров в РФ остается одним из наиболее устойчивых сегментов ретейла с динамикой роста существенно выше общего розничного оборота.
12:09 30.09.2025
 
СМИ: "Детский мир" заинтересовал инвесторов новыми сегментами бизнеса

РБК Инвестиции: инвесторы интересуются входом в капитал "‎Детского мира"

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир" получила запрос от потенциальных инвесторов о возможном участии в капитале компании, сообщает "РБК Инвестиции" со ссылкой на источник, близкий к совету директоров ретейлера.
Компания "готова рассматривать предложения о вхождении в капитал "Детского мира" для получения дополнительных инвестиций", при этом "говорить сейчас о конкретных сделках преждевременно", приводит издание слова источника.
Инвесторы проявляют интерес к ГК "Детский мир" на фоне роста ее новых направлений бизнеса, включая мультикатегорийный дискаунтер "Еще" и магазины товаров для животных "Зоозавр". Эти сети насчитывают уже более 400 точек и по итогам года ожидается кратный рост их доли рынка, сообщила компания. "Детский мир" является крупнейшим ретейлером детских товаров и продолжает увеличивать долю рынка.
По данным компании, общий оборот группы "‎Детский мир" по итогам 2024 года вырос на 12% до 255 миллиардов рублей, рентабельность по EBITDA приблизилась к уровню 10%. На август 2025 года в структуру группы входили 1 900 магазинов в России, Казахстане и Беларуси, включая "Детский мир", "Детмир мини", "Зоозавр" и "Еще", онлайн-платформа, а также собственный маркетплейс.
"У "Детского мира" есть широкая база лояльных покупателей, которая может стать ядром и для новых направлений", - считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Он отмечает, что рынок детских товаров в РФ остается одним из наиболее устойчивых сегментов ретейла с динамикой роста существенно выше общего розничного оборота.
 
