Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам во вторник утром - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250930/dollar-862981435.html
Доллар дешевеет к мировым валютам во вторник утром
Доллар дешевеет к мировым валютам во вторник утром - 30.09.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам во вторник утром
Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в последний день финансового года в США в условиях, когда вследствие... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T08:52+0300
2025-09-30T08:52+0300
экономика
сша
рынок
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в последний день финансового года в США в условиях, когда вследствие приостановки финансирования госструктур на следующий год возможна отсрочка выхода статистических данных и потому - отсутствие ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 8.34 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1731 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1727 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 148,33 иены с уровня прошлого закрытия в 148,60 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,07% - до 97,88 пункта. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. Такая ситуация неуникальна для США и уже получила там название "шатдауна". Это коснётся и статистических органов, в то время как участники рынка ожидают данных министерства труда США. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 27 сентября, составило 239 тысяч, увеличившись на 1,5 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели. Выход данных, имеющие решающее значение для принятия решений ФРС, запланирован на пятницу, и задержка публикации может привести к тому, что регулятор будет "слеп" к рынку труда, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков. "Первой рыночной реакцией может стать распродажа рискованных активов и бегство в безопасные активы, это может привести к снижению доходности казначейских облигаций и более крутой кривой доходности", - цитирует Рейтер заявление аналитика Société Générale Субадры Раджаппы (Subadra Rajappa). "Длительное закрытие - более двух недель - увеличивает риск снижения темпов роста экономики и повышает вероятность более гибкой политики ФРС", - также добавил эксперт Brown Brothers Harriman Элиас Хаддад (Elias Haddad), мнение которого цитирует Рейтер.
https://1prime.ru/20250930/aktsii-862980248.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e112adef6dae5d61c2d47fe7448f2d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, рынок, доллар
Экономика, США, Рынок, доллар
08:52 30.09.2025
 
Доллар дешевеет к мировым валютам во вторник утром

Доллар дешевеет к евро и иене во вторник на опасениях "слепоты" ФРС США

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары: старые, новые и юани
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Доллары: старые, новые и юани. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в последний день финансового года в США в условиях, когда вследствие приостановки финансирования госструктур на следующий год возможна отсрочка выхода статистических данных и потому - отсутствие ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 8.34 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1731 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1727 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 148,33 иены с уровня прошлого закрытия в 148,60 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,07% - до 97,88 пункта.
Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. Такая ситуация неуникальна для США и уже получила там название "шатдауна".
Это коснётся и статистических органов, в то время как участники рынка ожидают данных министерства труда США. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 27 сентября, составило 239 тысяч, увеличившись на 1,5 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели.
Выход данных, имеющие решающее значение для принятия решений ФРС, запланирован на пятницу, и задержка публикации может привести к тому, что регулятор будет "слеп" к рынку труда, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков.
"Первой рыночной реакцией может стать распродажа рискованных активов и бегство в безопасные активы, это может привести к снижению доходности казначейских облигаций и более крутой кривой доходности", - цитирует Рейтер заявление аналитика Société Générale Субадры Раджаппы (Subadra Rajappa).
"Длительное закрытие - более двух недель - увеличивает риск снижения темпов роста экономики и повышает вероятность более гибкой политики ФРС", - также добавил эксперт Brown Brothers Harriman Элиас Хаддад (Elias Haddad), мнение которого цитирует Рейтер.
Котировки, сток
Российский рынок акций повышается во вторник утром
07:58
 
ЭкономикаСШАРынокдоллар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала