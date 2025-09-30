https://1prime.ru/20250930/dollar-862981435.html

Доллар дешевеет к мировым валютам во вторник утром

Доллар дешевеет к мировым валютам во вторник утром - 30.09.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам во вторник утром

Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в последний день финансового года в США в условиях, когда вследствие... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T08:52+0300

2025-09-30T08:52+0300

2025-09-30T08:52+0300

экономика

сша

рынок

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8456a28d3a27ddd82abc234b5f806749.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в последний день финансового года в США в условиях, когда вследствие приостановки финансирования госструктур на следующий год возможна отсрочка выхода статистических данных и потому - отсутствие ориентиров для Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 8.34 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,1731 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1727 доллара за евро, курс доллара к иене опускается до 148,33 иены с уровня прошлого закрытия в 148,60 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,07% - до 97,88 пункта. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. Такая ситуация неуникальна для США и уже получила там название "шатдауна". Это коснётся и статистических органов, в то время как участники рынка ожидают данных министерства труда США. Аналитики прогнозируют, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 27 сентября, составило 239 тысяч, увеличившись на 1,5 тысячи по сравнению с показателем предыдущей недели. Выход данных, имеющие решающее значение для принятия решений ФРС, запланирован на пятницу, и задержка публикации может привести к тому, что регулятор будет "слеп" к рынку труда, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков. "Первой рыночной реакцией может стать распродажа рискованных активов и бегство в безопасные активы, это может привести к снижению доходности казначейских облигаций и более крутой кривой доходности", - цитирует Рейтер заявление аналитика Société Générale Субадры Раджаппы (Subadra Rajappa). "Длительное закрытие - более двух недель - увеличивает риск снижения темпов роста экономики и повышает вероятность более гибкой политики ФРС", - также добавил эксперт Brown Brothers Harriman Элиас Хаддад (Elias Haddad), мнение которого цитирует Рейтер.

https://1prime.ru/20250930/aktsii-862980248.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, рынок, доллар